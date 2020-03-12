英語教育落人後 台國中小英文單字量低於日韓中

蔡政府去年提出「2030雙語國家」政策。但台師大針對台灣、日本、南韓和中國大陸的英語政策進行分析，發現台灣在國中階段的英語單字量和授課時數最少，呼籲課綱增加各教育階段的英文課時數及詞彙量，與國際接軌。

台灣師範大學今天舉行記者會，公布台灣及亞洲各國的國中小英語單字量和授課時數狀況的差異。

台灣師範大學英語系教授陳浩然表示，台灣、中國和南韓都從國小三年級開始安排英語課，國小授課時數以韓國200小時最多，其次是中國190小時、台灣150小時、日本100小時；國中授課時數以日本350小時最多，其次是南韓340小時，中國315小時，台灣僅250小時。

英語單字量部分，國小單字量以日本（600至700個）和中國（600至700個）最多，其次為南韓500個、台灣僅300個；國中單字量以日本最多（2200至2500個）、其次是中國（1500至1600個）、南韓（1300個），台灣僅1200個。

陳浩然指出，從研究中可發現，台灣國小階段單字量較少，到了國中階段，單字量和授課時數更明顯少於其他3國，但到高中又躍升到4500個字詞，因此建議可調整各階段單字量，例如國中小可略增，避免高中壓力太大。