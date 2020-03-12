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南榮科大欠薪 退場基金代償首例

聯合晚報 / 記者章凱閎／台北報導
南榮科技大學被教育部勒令今年2月1日停辦。 圖／聯合報系資料照片
南榮科技大學被教育部勒令今年2月1日停辦。 圖／聯合報系資料照片

南榮科技大學去年被教育部勒令今年2月1日停辦，傳出積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費達6799萬元。教育部通過南榮科大申請大專校院轉型及退場基金融資案，是基金成立以來首例。

教育部表示，承貸銀行台灣銀行與南榮科大董事會簽約，直接撥付積欠薪資、遣散費等至教職員工帳戶。未來，南榮科大應依法，定期繳交融資利息及攤還本金。

南榮科大去年被教育部勒令停辦，大多數在校生已轉介到其它學校就讀，但教職員欠薪問題仍未解決。教育部調查發現，從去年5月起，陸續積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費等，約6799萬元。由於董事會無力籌措資金，且今年停辦後，喪失學雜費等收入，無力支付欠款。

教育部說，教職員工因欠薪問題，已影響家庭生活所需，南榮科大去年底向大專校院轉型及退場基金提出融資申請。教育部考量南榮科大將全校所有土地及建築物作為擔保品，經開會審查後，同意融資申請案，後續將由台灣銀行與南榮科大董事會簽約，直接撥付積欠薪資、遣散費等至教職員工帳戶。

南榮科大須依大專校院轉型及退場基金補助及融資要點規定，定期向台灣銀行繳交融資利息及攤還本金。

少子化海嘯衝擊後段班私校，教育部在民國106年成立大專校院轉型及退場基金，設立目的包括補助學生轉學安置所需費用，以融資方式解決學校積欠教職員工薪資等費用。

教育部 薪資 保費

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