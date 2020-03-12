私校退場首例！南榮科大欠薪6799萬 將以退場基金代償

南榮科技大學去年被教育部勒令於今年2月1日停辦，卻傳出積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費達6799萬元。教育部今天宣布，已通過南榮科大申請「大專校院轉型及退場基金」融資案，是基金成立以來首例。

教育部表示，承貸銀行台灣銀行將與南榮科大董事會簽約，直接撥付積欠薪資、遣散費等至教職員工帳戶。未來，南榮科大應依法定期繳交融資利息及攤還本金。

位於台南的南榮科大去年被教育部勒令停辦，該校絕大多數在校生已轉介到其它學校就讀，但與教職員的欠薪問題仍未解決。教育部調查發現，該校從去年5月起，陸續積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費等，約6799萬元。由於董事會無力籌措資金，且該校今年停辦後，也喪失學雜費等收入，更無力支付欠款。

教育部表示，該校教職員工因欠薪問題，已影響家庭生活所需，南榮科大也在去年底向「大專校院轉型及退場基金」提出融資申請。教育部考量南榮科大已將全校所有土地及建築物作為擔保品，經開會審查後，同意融資申請案，後續將由台灣銀行與南榮科大董事會簽約，直接撥付積欠薪資、遣散費等至教職員工帳戶。

南榮科大則須依「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」規定，定期向台灣銀行繳交融資利息及攤還本金。

少子化海嘯衝擊後段班私校，教育部於106年成立「大專校院轉型及退場基金」，設立目的包括補助學生轉學安置所需費用，並以融資方式解決學校積欠教職員工薪資等費用。南榮科大借款案為退場基金融資的首次案例。