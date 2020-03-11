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台灣防疫讓世界看見！美媒列「8點」狂讚：教全球寶貴一課

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教育雲瀏覽量3年降7成 立委：數位教學別做半套

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部長潘文忠今天在立法院報告業務，並備質詢。記者潘乃欣／攝影
教育部長潘文忠今天在立法院報告業務，並備質詢。記者潘乃欣／攝影

受新冠肺炎疫情影響，中小學如有人確診要停課，事後得採周末或線上補課。教育部資科司整合官方和民間的數位學習資源，建置教育雲平台助線上教學。民進黨立委吳思瑤今天表示，疫情危機也是教育轉型良機，不過教育雲近三年帳號申請數量破百萬，網頁瀏覽量卻下降69％，呼籲教育雲不要只做半套，數位學習也要超前部署。

立法院教育及文化委員會今天請教育部長潘文忠報告業務，並備質詢。吳思瑤表示，教育部不只要做防疫，也要藉此機會鼓勵老師投入線上教學，從讓老師有意願採線上補課的「想用」，到願意參加教育訓練、懂得使用教育雲等平台的「會用」，再到能擬定補課計畫、擇定直播平台、確認網路設備，並教學生使用數位的「準備用」。

吳思瑤說，中小學教師準備108課綱已經很辛苦，教育部推數位教學，也應設立獎勵機制，讓老師有更強的誘因學數位。

線上教學除了老師要懂數位，軟硬體設備備妥也很重要。民進黨立委高嘉瑜今天質詢時表示，各縣市有6萬多台行動載具，教育部只添購了1102台。學生若要使用，數量盤點及申請流程是由家庭、學校、各縣市，最後才到教育部。他表示，與其這樣等待層層通報，不如提前部署。調度不夠的時候，就表示超前部署沒做好。

民進黨立委賴品妤今天質詢時說，台灣網路還沒做到百分百普及，偏鄉約有2到3成區域網路訊號有問題，不曉得教育部是否會去和NCC討論，提高網路覆蓋率？潘文忠回應，疫情持續時間不確定，相信NCC也會持續普及網路分布。

潘文忠說，賴品妤所提是關鍵問題，教育部沒辦法馬上擴充，但會做最大能力的準備。如果網路覆蓋做不到，遠距教學也不是唯一的補課模式，仍可實體補課。

立委吳思瑤質詢時呼籲教育雲不要做半套。圖／吳思瑤辦公室提供
立委吳思瑤質詢時呼籲教育雲不要做半套。圖／吳思瑤辦公室提供
立委高嘉瑜質詢教育部時表示，硬體設備若在需調度時不夠用，就表示沒做到超前部署。記者潘乃欣／攝影
立委高嘉瑜質詢教育部時表示，硬體設備若在需調度時不夠用，就表示沒做到超前部署。記者潘乃欣／攝影

教育部 潘文忠 疫情

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