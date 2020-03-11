聽新聞
test
0:00 / 0:00
貼近產業實況 教部今起放寬技高師實務經驗認定標準
教育部今天起放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，規範現行師資培育大學學生修習專門課程的業界實習經驗，能採計為業界實務工作經驗；與任教領域相關業界的工作經驗，投保證明也不再僅限勞保，軍人、公教或農民健康等職域保險都可作為證明。
根據「技術及職業教育法」第25條，技職校院在新進專業科目或技術科目教師時，應甄選具備一年以上與任教領域相關業界實務工作經驗者，以培養指導學生動手操作的專業能力。為強化108課綱技術型高中課程務實致用的精神，教育部放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，希望讓學校進用師資有更彈性的空間。
教育部表示，修正條文第三條已把「師資培育大學的學生，修習專門課程的業界實習經驗，得採計為業界實務工作經驗」等內容明確列入條文中；其次，需檢具的證明文件，也從原本僅限勞保，放寬至其他軍人保險、公教人員保險或農民健康保險等各職域保險，都可以作為工作經驗的證明文件。
另，修正條文第四條則配合行政院主計總處的行業標準分類，修正附表及內容，放寬多數群別的行業別項目，再加入「公共行政及國防」為可採計的行業類別。
教育部表示，透過本次修法，大幅放寬業界實務經驗範圍，讓更多與任教領域相關行業別的工作經驗可以採計。有意從事技高教學者，今年度起參加教師甄試並通過教甄學、術科考試後成為技高教師，都能運用自身過去實務工作經驗所學，結合理論反應產業現況，引導學生培養更符合業界所需的動手操作能力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言