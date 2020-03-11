快訊

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

26小時沒闔眼！包機檢疫如值大夜 陳時中鐵人行程公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼近產業實況 教部今起放寬技高師實務經驗認定標準

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部今天起放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，規範現行師資培育大學學生修習專門課程的業界實習經驗，能採計為業界實務工作經驗；與任教領域相關業界的工作經驗，投保證明也不再僅限勞保，軍人、公教或農民健康等職域保險都可作為證明。

根據「技術及職業教育法」第25條，技職校院在新進專業科目或技術科目教師時，應甄選具備一年以上與任教領域相關業界實務工作經驗者，以培養指導學生動手操作的專業能力。為強化108課綱技術型高中課程務實致用的精神，教育部放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，希望讓學校進用師資有更彈性的空間。

教育部表示，修正條文第三條已把「師資培育大學的學生，修習專門課程的業界實習經驗，得採計為業界實務工作經驗」等內容明確列入條文中；其次，需檢具的證明文件，也從原本僅限勞保，放寬至其他軍人保險、公教人員保險或農民健康保險等各職域保險，都可以作為工作經驗的證明文件。

另，修正條文第四條則配合行政院主計總處的行業標準分類，修正附表及內容，放寬多數群別的行業別項目，再加入「公共行政及國防」為可採計的行業類別。

教育部表示，透過本次修法，大幅放寬業界實務經驗範圍，讓更多與任教領域相關行業別的工作經驗可以採計。有意從事技高教學者，今年度起參加教師甄試並通過教甄學、術科考試後成為技高教師，都能運用自身過去實務工作經驗所學，結合理論反應產業現況，引導學生培養更符合業界所需的動手操作能力。

保險 教育部

延伸閱讀

受疫情影響產業 勞保、勞退都可緩繳六個月

勞長許銘春：政府不會讓勞保倒 負最後支付責任

武漢包機載回考生 教育部允保障升學權益

學測重考生和數學滿分人太多 藍委要教育部檢討

相關新聞

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

貼近產業實況 教部今起放寬技高師實務經驗認定標準

教育部今天起放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，規範現行師資培育大學學生修習專門課程的業...

國家產學大師獎 4教授獲獎

第二屆「國家產學大師獎」昨天揭曉，四位獲獎者中，台科大營建工程系講座教授陳生金，以多項鋼結構專利大幅提高我國建築物安全性；屏科大農學院長陳福旗培育多項蘭花新品種，創下台灣蘭花外銷奇蹟。此外還包括台北科大電機系講座教授賴炎生及虎尾科大動力機械工程系教授洪政豪。

線上教學 免費帳號提供弱勢生

新冠肺炎疫情持續，中小學若有師生確診要停課。教育部昨邀民間單位及小學老師示範一對多雙向視訊教學。新北市三峽龍埔國小教師施信源指出，一次停課十四天，要花好幾個月的周六補課，線上教學讓補課更彈性。無界塾塾長葉丙成說，線上教學效果和在實體教室上課一樣，鼓勵老師先模擬練習，如遇停課就能立刻上線。

看得到吃不到 兒盟調查：僅6.4％家長請防疫照顧假

新冠肺炎疫情延燒，兒福聯盟今公布防疫生活影響大調查結果，指出家長平均憂心指數高達7.5分，有7成家長因疫情不敢帶小朋友搭...

酷課雲跨縣市課程合作 林右昌：基北享同水準教學資源

基隆市政府教育處參與台北酷課雲跨縣市課程合作，今天記者會安排市立安樂高中學生登入體驗線上學習。市長林右昌表示，透過這項平...

疫情不見終點 兒盟：8成家長憂心 僅6.4％申請照顧假

新冠肺炎疫情至今看不見終點，兒盟調查，家長對於這波疫情憂心指數飆高，平均達七點零五（滿分為十分）。目前政府訂出校園停課規...

第2屆國家產學大師獎4人獲獎 頒獎典禮因疫情延後舉行

第2屆「國家產學大師獎」今天揭曉，虎尾科大教授洪政豪、台科大教授陳生金、屏東科大教授陳福旗、台北科大教授賴炎生等4人，因...

自組樂高消毒機器人 林園國小防疫新招獲外媒報導

高雄市林園國小學童找到對抗新冠肺炎的獨特方法，用樂高積木組裝自動感應酒精消毒機器人，以創意構想防範疫情入侵

停課後要花數月補課 國小師：線上教學促彈性抵補

新冠肺炎疫情持續，中小學若有師生確診要停課。教育部為此發表「線上課程教學與學習參考指引」，今天邀新北市三峽區龍埔國小教師...

葉丙成：體育課也能採線上教學 效果同實體課

新冠肺炎疫情持續，中小學若因師生確診而停課，要啟動補課或線上教學。教育部為此發表「線上課程教學與學習參考指引」，無界塾塾...

酷課雲 北市再與5縣市共享

台北市推動「台北酷課雲」線上課程，昨跟基隆市、新竹市、嘉義市、屏東縣及花蓮縣等5縣市簽備忘錄，共享多元師資與線上選修課程，讓學習不分城鄉；新北市教育局則邀康軒、翰林、南一3大書商建置線上學習資源，供新北師生和家長免費下載。

熱門新聞

滯留湖北竹女高三生趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

土耳其大學冒著疫情 跨國到虎尾科大簽合作備忘錄

見習醫師開面試完勝坊4.5萬招生 施景中：找嘸璞玉

他以粉筆畫「無塑一中人」曾把老師落款看成「小三男」

成大頂大之先 設高中科學班學生就讀獎學金

長庚大學祭出7千萬延攬優秀新生 最高可領100萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。