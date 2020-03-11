貼近產業實況 教部今起放寬技高師實務經驗認定標準

教育部今天起放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，規範現行師資培育大學學生修習專門課程的業界實習經驗，能採計為業界實務工作經驗；與任教領域相關業界的工作經驗，投保證明也不再僅限勞保，軍人、公教或農民健康等職域保險都可作為證明。

根據「技術及職業教育法」第25條，技職校院在新進專業科目或技術科目教師時，應甄選具備一年以上與任教領域相關業界實務工作經驗者，以培養指導學生動手操作的專業能力。為強化108課綱技術型高中課程務實致用的精神，教育部放寬「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」，希望讓學校進用師資有更彈性的空間。

教育部表示，修正條文第三條已把「師資培育大學的學生，修習專門課程的業界實習經驗，得採計為業界實務工作經驗」等內容明確列入條文中；其次，需檢具的證明文件，也從原本僅限勞保，放寬至其他軍人保險、公教人員保險或農民健康保險等各職域保險，都可以作為工作經驗的證明文件。

另，修正條文第四條則配合行政院主計總處的行業標準分類，修正附表及內容，放寬多數群別的行業別項目，再加入「公共行政及國防」為可採計的行業類別。

教育部表示，透過本次修法，大幅放寬業界實務經驗範圍，讓更多與任教領域相關行業別的工作經驗可以採計。有意從事技高教學者，今年度起參加教師甄試並通過教甄學、術科考試後成為技高教師，都能運用自身過去實務工作經驗所學，結合理論反應產業現況，引導學生培養更符合業界所需的動手操作能力。