大中華補教品質保證協會成立 升學才藝技能學習有保障
旅遊業有品保協會、金融銀行有集保，都是保障消費者、存款戶的權益，桃園市補教業繼去年成立「桃園市中華補教品質保証協會」 ，這個月再獲內政部核准成立「大中華補教品質保證協會」，前者服務對象為桃園地區，後者為全國，都能讓學生的補教權益獲得保障。
朝陽富元教育公司董事長鄭一鳴表示，補教品保協會近年獲得業界、消費者（學生、家長）、政府重視，讓到補習班上課的學生繳學費以後，受教的權益更有保障，一旦發生糾紛或補習班經營出狀況，只要業者是品保協會的會員，都可以透過協會伸援手，幫忙解決問題，當中最有保障的就是學生。
鄭一鳴也是桃園市中華補教品質保証協會理事長，他指出「品保」的概念精神類似旅遊業的品保，會員不限升學補習班，音樂班、才藝班或其他技能補教業，只要是立案合法補習班都可以加入協會，同業可以在補習班掛出協會標章，這意味消費權益更受重視。
桃園市另一個補教品保團體「大中華補教品質保證協會」也在3月6日收到內政部核准成立的公文，該協會同時屬於全國和區級人民團體，有了這樣的品保團體除了可以服務地方補教業，也可以服務全國，對總部在桃園，其他縣市有分部的補教業而言，可以就近加入全國級的品保協會。
鄭一鳴說，一般補習班學費可以按月或按學期繳費，如果發生補習班經營出狀況難以經營，或其他個案，可以透過品保協會幫忙調解，包括轉介學生到其他補習班上課，受教的權益不受影響，進而能阻卻不必要的糾紛讓學生安心學習。
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