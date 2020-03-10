教科書商錄影指導線上教學 無數位經驗也能上手

新冠肺炎疫情持續，中小學若有師生確診要停課。教科書出版社龍騰文化表示，他們為此開發「停課．教學支援計畫」，包含統測和指考的歷屆試題、模擬考題，以及愛博思雲校免費20小時線上主題式複習課程，作為高三生的複習資源。

龍騰表示，他們也為中小學老師規畫一系列計畫，若教師遇停課時，有三種教學情境可選擇，包括「入門：資源分享」、「中階：自製教學影片」、「進階：線上平台教學」。老師無論要自行錄製教學影片，或使用線上的備課資源，都有完整的指南與規畫。

龍騰表示，他們也提供完整的教學應對教材，包括課文或主題動畫影片、電子書、影音解題影片、線上題測、愛博思雲校免費20小時線上名師課程、主題PPT及學習單等資源，為停課期間的老師們分憂解勞，讓學生的教育不因疫情中斷。

按教育部公告的停課標準，中小學每班有一名師生確診新冠肺炎，該班停課14天；14天內一校有兩名以上師生確診，全校停課14天。