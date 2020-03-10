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酷課雲跨縣市課程合作 林右昌：基北享同水準教學資源

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
酷課雲跨縣市課程合作，林右昌：基北享同水準教學資源。記者游明煌／攝影
酷課雲跨縣市課程合作，林右昌：基北享同水準教學資源。記者游明煌／攝影

基隆市政府教育處參與台北酷課雲跨縣市課程合作，今天記者會安排市立安樂高中學生登入體驗線上學習。市長林右昌表示，透過這項平台，共享教學資源，基隆市分享台北市教育資源，取得優秀教師發展出創新課程，基隆孩子享有與北市，同等水準的豐富教學資源。

林右昌指出，市府近年和台北、新北市跨縣市合作享用資源，跳脫過去行政疆界觀念，繼圖書館藏資源合作後，這項與北市合作酷課雲，基隆市學生可在這平台使用學習課程、線上教學等資源。

林右昌說，現在學習樣態多元化及進行方式，轉變非常快，無論是線上或網路學習，變成教學現場的重要成份；透過這項平台，共享教學資源，基隆市分享台北市教育資源，取得優秀教師發展出創新課程，基隆孩子享有與北市，同等水準的豐富教學資源。

教育處長林祝里表示，這次參與酷課雲跨縣市課程合作，期待與各縣市師生分享現有彙集1萬1千多部，由各縣市優秀老師開設酷課雲線上課程影片內容，未來也將基隆市各市立高中所開發優質多元課程內容，納入跨校網路選修行列，開放全國學生選課，期盼經由酷課雲豐富課程內容，讓孩子在求學過程中，減少學習資源落差，陪伴孩子學習更顯拔。

教育處表示，學生只要使用教育雲帳號或基隆市OPEN ID帳號登入都可以使用，市府教育處目前規劃109學年度中山高中、安樂高中、暖暖高中、八斗高中等四所市立高中，與臺北市建中、北一女等各公立高中，同步排定共同多元選修時段選修2學分，同時學生也可進行跨校網路選修課程，

此外，也能依照課程進度，完成學習指標，即可獲得臺灣大學、交通大學、臺北科大等頂尖大學提供自主學習時數及證書，並可上傳自主學習紀錄，至學習歷程檔案，豐富學習成果。讓學生在數位雲端學習模式，無論在師資、教學設備都充分到位。

基隆 林右昌

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