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高雄研修國中教職員額標準採專案協助 教團憂苛扣小校

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局研修「國中教職員工員額設置標準表」，教師憂心砍掉小校教師員額，會造成偏鄉及「不山不市」國中小校的教師員額降低。本報資料照片
高雄市教育局研修「國中教職員工員額設置標準表」，教師憂心砍掉小校教師員額，會造成偏鄉及「不山不市」國中小校的教師員額降低。本報資料照片

高雄市教育局今天開會研修「國中教職員工員額設置標準表」，教師團體憂心砍掉小校教師員額，會造成偏鄉及「不山不市」國中小校的教師員額降低，大部分課程將由兼代課教師上課，影響學生受教品質。教育局表示，高雄已採優於全國做法，對本次修法受影響的12所學校，將採專案協助。

高雄市教育產業工會教學部主任何耿旭指出，教育局「研修〈高雄市立國民中學教職員工員額設置標準表〉暨研商本市國中109學年度教師超額因應方案」，研議修訂高雄市國民中學教職員工員額設置標準表，將「一般地區18班以下學校，增置2人；19班以上之學校每9班增置1人」，修訂為「每9班增置1人、未達9班增置1人。」這樣的決定，將影響全校17班以下學校，從原有增置2人，刪減為增置1人。

何耿旭表示，這幾年因為少子化衝擊，面臨超額教師介聘的嚴峻挑戰，教育局估算今年超額教師有121名，還比去年增加13人，現在卻還要刪減編制。一方面刪減員額編制，一方面超額教師無處可去，可能造成原A校教師因超額到B校，A校又因授課節數落差須聘兼代課教師，導致兼代課比例更高，會影響教師及教學品質。

高雄市教育局國中科長楊智雄表示，為顧及學生權益，減少教師流動，高雄市已採優於全國做法，採超額教師留任原校，每校留任4人，這次修法影響的12所學校，另外再增1人。高雄市對偏鄉小校照顧優先達標，為保障偏遠地區學校員額編制，自108學年度起滿足學生學習節數設算，採最高標準設算員額，其他縣市最晚110學年度才達成。

教育局說明，偏遠小校的員額設算是以學生學習節數進行設算，不受這次修法影響。教師團體擔心因為修法而影響教師兼代課比例過高，並非事實，以偏遠學校僅有3班而言，107學年度設算方式僅有8名教師，108學年度提高編制後，已增加為10名教師，因此偏遠小校未受影響。

高雄市 教育局 教師員額

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