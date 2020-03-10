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疫情不見終點 兒盟：8成家長憂心 僅6.4％申請照顧假

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
根據兒盟調查數據中，多數家長不敢申請防疫照顧假，僅6.4%申請。 圖／聯合報系資料照片
根據兒盟調查數據中，多數家長不敢申請防疫照顧假，僅6.4%申請。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情至今看不見終點，兒盟調查，家長對於這波疫情憂心指數飆高，平均達七點零五（滿分為十分）。目前政府訂出校園停課規範，並搭配訂定出防疫照顧假，不過，根據兒盟調查數據中，多數家長不敢申請防疫照顧假，僅6.4%申請。

兒福聯盟主任李宏文表示，從問卷中分析，家長對於群聚風險與防疫物資的不足深感憂心，近八成家長表示有些或非常擔心幼兒送托會群聚感染，近一成家長不敢再繼續送托。

問券調查結果也顯示，目前有兩類家長，受到疫情影響相對明顯，一為因疫情需額外支出超過薪資三成的家長、二為待在不願讓員工請防疫照顧假的企業之家長；前者的憂心指數達到七點七、後者達到七點五六。

李宏文解釋，部分家長因疫情增加額外的薪資支出，根據調查，八成五的家長因疫情有衍伸額外支出費用，購買防疫物資為高達到八成八，其次是為增強免疫力，購買營養品二成八。

在疫情前期，教育部宣布延後開學，照顧孩子的部分，根據調查針對六歲以下正在唸公幼孩子的家長，有五成一的家長是自己或是配偶照顧、約一成是家長直接帶孩子去上班。

對於學齡兒童的照顧方針，有二成五是被送到安親班、四成二則是以家長或配偶自行照顧。此舉也提升的防疫期間的照顧費用。

面對未來的疫情，但至今仍看不到終點，李宏文表示，家長目前最擔心校園停課，但企業不停班的情形，家長多難以臨時處理孩子白天照顧問題，即使有防疫照顧假，多數家長也不敢請，防疫照顧假等同「看得到吃不到」。

根據調查，教育部延後二周開學，僅有6.4％的家長申請防疫照顧假，並以媽媽申請為大宗，未申請防疫照顧假的家長，主要擔心家庭經濟受到影響，多達四成九；其餘原因為不希望拖累工作團隊，達三成三，擔心影響自身工作進度達三成一。

李宏文建議，政府應該要減輕家長的經濟壓力，特別是照顧方案，目前即使有防疫照顧假，但多數家長不敢請，視同是無效的政策，也呼籲政府，除了給予現行企業給予減稅方案以外，也應該研議給家長給予防疫減稅措施。

建議可比照現行長期照顧特別扣除額的規定，讓在家自行照顧停課子女的家長能享有額外的賦稅減免，藉此減輕育兒家庭的經濟壓力。

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