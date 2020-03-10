葉丙成：體育課也能採線上教學 效果同實體課

新冠肺炎疫情持續，中小學若因師生確診而停課，要啟動補課或線上教學。教育部為此發表「線上課程教學與學習參考指引」，無界塾塾長葉丙成表示，他2月實施一對多雙向視訊教學，效果和在實體教室上課一致。他鼓勵老師先模擬練習，如遇停課就能立刻啟動線上教學。

教育部今天舉行線上教學演示記者會，葉丙成表示，停課後隔兩周再補課，學習效果反而會掉；採即時補課的效果更好。一對多雙向視訊教學模式連體育課、藝術課都能用，他在寒假期間實驗三周，每天八小時上課，發現確實能取代實體上課效果。

葉丙成說，無界塾已整合各種線上教學資源和方法，錄製成一系列影片，包括學校行政篇、教師教學篇（準備、互動和評量），以及家長與學生篇。片中邀具備相關經驗的老師示範，讓大家面對疫情時，能快速調整並運用手邊資源，替孩子打造安全又有效的學習環境。

新北市三峽區龍埔國小老師施信源今天也帶兩個學生示範線上教學。他說，他在延長的寒假期間運用Google Meet等雲端軟體，與學生進行晨會、數學和成語燈謎活動，並透過因材網、均一平台等教學平台，指導學生課業與作業討論。他也邀家長同步上課，認識線上學習。

線上教學需要筆記型電腦、網路等設備支持，資科司長郭伯臣表示，教育部已讓硬體設備到位，已緊急動支經費採購行動載具1102台、4G網卡500台。各縣市另可調度6萬3966台行動載具及4G網卡1044台，不足時再向教育部提出借用申請。

郭伯臣說，國內多家業者也已提供3.2萬個免費網路吃到飽帳號，優先提供給弱勢生。民間團體也支援台灣微軟Teams、思科台灣WebEx、Zoom等線上視訊系統，讓師生免費使用。