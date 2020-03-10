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長庚大學7仟萬入學獎金延攬優秀新生

撰文 / 鄧淑寰
長庚大學109學年增設7仟萬入學獎金，延攬優秀新生，一人最高可領百萬元。 圖／長庚大學 提供
長庚大學109學年增設7仟萬入學獎金，延攬優秀新生，一人最高可領百萬元。 圖／長庚大學 提供

長庚大學財務基礎穩固，產學合作資源豐沛，與台塑企業、長庚醫院及其他產業機構合作，持續精進提升教學與研究質量。歐陽品教務長表示，本校除了秉持辦學初衷，提供學子最優異的師資與學習環境，也盼能吸引更多優秀新生就讀，因此今年首次規劃多項入學獎學金，適用於109學年度的大學部及碩博士班新生。

長庚大學從六大面向培養學生全人素養軟實力。 圖／長庚大學 提供
長庚大學從六大面向培養學生全人素養軟實力。 圖／長庚大學 提供

在這當中，「大學部優秀新生金質獎學金」(簡稱金質獎)一人可領100萬元，醫學系及中醫學系有12個名額，人工智慧學士學位學程與醫學院、工學院、管理學院共8名，總計20名。除此之外，另設130名銀質獎，每人可領取40萬元獎學金。

同時，學校還將依「長庚跨域人才培育計畫」邀請以上獲獎助學子，修習具跨領域及提升國際移動力特性的榮譽學程，不但能參與英文專修班，每學期也不受25學分上限規定，同時還可依課程需求安排出國交流學習，移地上課，體驗多元文化，成為具國際競爭力的專業人才。

此外，長庚大學為落實大學社會責任，除持續給予清寒學生免學雜費及免住宿費外，設籍偏鄉地區的錄取生另補助每個月1萬元的生活津貼及贈送筆電l台，使其安心就學提升自我競爭力，進而翻轉未來。

各項奬學金申請資格及名額詳見長庚大學網站：https://recruit.cgu.edu.tw/p/412-1041-11538.php?Lang=zh-tw

長庚大學設有醫學院、工學院及管理學院，辦學成果有目共睹。 圖／長庚大學 提供
長庚大學設有醫學院、工學院及管理學院，辦學成果有目共睹。 圖／長庚大學 提供

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