台北酷課雲線上課程續簽 跨校師資減少城鄉差距

台北市今天上午與5個縣市續簽「台北酷課雲」線上課程備忘錄，期望能讓合作縣市的學校學生共享課程師資及資源，嘉義縣為首批與台北市正式簽訂合約的縣市，嘉義縣竹崎高中已參與此線上應用程式半年，目前學生反應及成效皆不錯，預計將於8月由校內老師開課供13間學校學生選修。

這學期「台北酷課雲」開設16門課程供各校學生選修，結合來自全台大學、高中職的跨校師資，減少城鄉差距，也為偏鄉學校提供更好資源，符合108課綱的素養導向課程，竹崎高中教務主任陳琬婷表示，下學期竹崎高中也將開設「數學繪圖軟體應用與設計」課程將數學結合生活，歡迎各校學生選修。

陳琬婷說，目前除了有時網路訊號較不好，以及竹崎高中因是偏鄉學校，較沒有台北的相關圖書資源等問題之外，上課非常順利，學生可運用線上課程的程式與各校學生及老師互動，老師也可分享電腦桌面的螢幕、應用程式等，現場會安排一位校內老師擔任課程統一窗口，隨時為學生解答各項問題。