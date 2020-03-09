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私中入學考搶報名 教團：恐因公校辦學不符期待

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國私校工會理事長尤榮輝。本報資料照片
全國私校工會理事長尤榮輝。本報資料照片

私立國中近日招考，不少學生報名，全教總日前表示這是「聯考復辟」，破壞教育公共化理想；但全國私校工會理事長尤榮輝說，家長搶報名私校招考，恐反映公校不符合家長期待，有深入檢討改進之處。既然家長有送私校的需求，政府應開放辦學績優私校招生。

尤榮輝表示，公校接受政府資源更多，學費又比私校低廉，為什麼家長還願意把孩子送往學費較昂貴的私校？私校的管理效率好，老師對學生用心照顧，也有可免去超額比序直升高中，以及減少補習開支等誘因，或許才是私校吸引家長的主因。

明道中學國中周末招考，吸引6000名學生報名，尤榮輝說，可見其辦學獲家長肯定，讓家長寧願花大錢也要搶進。但由於僧多粥少，透過考試公平競爭，是可以理解的方式。

他也表示，若教育體制以國民教育為由，嚴禁私校考試篩選學生，那麼就應開放辦學績優私校招收更多學生，而不是一邊禁止考招，一邊限制招生人數，是在扼殺績優私校的發展，絕不是社會之福。

尤榮輝說，社會應樂見私校辦學受肯定，績優私校的存在可以給家長不同選擇，公私校相互競爭也會讓教育更進步。希望法令能鬆綁，主管機關教育局也不應限制辦學績優私校招生名額。

補習 教育局

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