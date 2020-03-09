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北、基簽署備忘錄 基隆學生可上「台北酷課雲」課程了
基隆市今天與台北市簽署「線上教學資源合作備忘錄」，讓基隆的學生也可享有「台北酷課雲」的師資及線上選修课程，豐富學習內容，也可確保學習不中斷。
基隆市教育處長林祝里今與台北市教育局簽署線上教學資源合作備忘錄，共同推廣及運用台北酷課雲師資和課程。新竹市、嘉義市、屏東縣及花蓮縣教育局處也參與這項合作案。
林祝里表示，「台北酷課雲」是適合國三考生準備考試的線上學習資源，包含國中教育會考考科，只要使用教育雲帳號或基隆市帳號登入都可以使用。
除了國中教育會考複習內容外，酷課雲另有「高中跨校網路選修課程」、「國中多元增能培力班」等同步線上課程，可以提供國中小及高中生線上自主學習。
台北酷課雲在106學年度開設「高中跨校多元修課程」，提供各校校本特色課程。基隆市各高中正規劃具地海洋特色等優質線上課程內容，未來將加入網路選修行列。因應108新課綱、大學18學群的學習歷程檔案需求，也邀請大學教授為高中生開設線上課程，讓高中學子提早接觸大學教育薰陶。
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