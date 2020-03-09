教育部第2期USR計畫年撒9億 97校217件通過

教育部今天公布，第二期（109-111年）大學社會責任實踐計畫（USR），計有97所大專校院217件計畫通過，每年經費約9億多元，除了原先「在地連結」外，也新增「國際連結」項目。

教育部107年啟動第一期（107-108年) USR計畫，以「在地連結」與「人才培育」為核心任務，由大學師生組成跨領域團隊，在區域發展上扮演地方核心智庫的角色，主動發掘在地需求，進而帶動當地產業與社區文化創新發展。

第一期USR計畫共有114所大專院校參與，執行220件實踐計畫，實踐場域涵蓋台灣239個鄉鎮區。立基於第一期豐碩的成果與能量，教育部期待各大學在第二期的USR計畫更將社會責任實踐的理念融入校務的治理架構，並接軌聯合國永續發展目標（SDGs），除鼓勵大學從在地需求出發，進而建構國際交流平台。

第二期USR計畫類型分為「大學特色類」及「國際連結類」，收到136校437件申請計畫，經過書面、簡報及實地訪視等嚴謹的審查階段，有97所大學217件通過，其中大學特色類萌芽型計畫計181件，其次為大學特色類深耕型計畫20件，國際連結類萌芽型計畫12件，國際連結類深耕型4件。

在實踐的主題上，第二期計畫聚焦於「在地關懷」類型共74件，其次為「產業連結與經濟永續」52件、「健康促進與食安」35件、「文化永續」20件、「永續環境」24件及「其他」12件。

教育部表示，第二期計畫鼓勵學校經由連結國際組織，推動跨國合作、發展跨國課程教學，促進國內實踐經驗的國際貢獻及導入國際優質資源，建構人才培育典範，提升我國新世代人才的國際移動力，培養在相關國際社群或網絡中扮演積極角色的成員或團隊，共同提升學校的國際聲譽及影響力。

教育部表示，USR第二期計畫，預計每年投入9億多元，並新增「國際連結」項目，讓國內大學也為地球村盡一份責任。第二期通過計畫公告於：http：//usr.moe.gov.tw/plan.php