「台北酷課雲」再升級 北市跟5縣市共享教育資源

台北市推動「台北酷課雲」線上課程，繼嘉義縣後，台北市今天續跟5縣市簽署備忘錄，共同推廣「台北酷課雲」，合作縣市的學校學生，皆可享有多元豐富的師資與線上選修課程，也促進縣市間教師專業交流、共同創新教學。

這次跟台北市政府合作的5縣市，包括基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、屏東縣政府及花蓮縣政府，今天上午啟動合作儀式，宣告「台北酷課雲」繼續擴大使用。

台北市長柯文哲致詞提到，透過「台北酷課雲」，實行網路人權，這次疫情也發現一個好處，被隔離也能線上上課，這是方現額外好處，也希望秉持這理念，實行網路人權，並感謝5個縣市，教學影片分享給其他縣市，其他縣市老師也分享課程。

「台北酷課雲」從106學年度起，開設「高中跨校多元選修課程」，除各校校本特色課程外，因應108課綱需求，也邀請大學教授為高中生開設線上課程，讓學生提早接觸大學教育薰陶，截至108學年度，高中跨校網路選修參與學生數已達1384人次。

台北市教育局表示，這次跟基隆市等5縣市教育局處簽約，期待各縣市學校教師踴躍開設在地特色課程，屏東縣枋寮高中「文創設計」、基隆市安樂高中「海洋環境與資源概論」等優質課程，也能加入高中跨校網路選修的行列，讓台北市學子也能深刻的認識各地特色與文化。