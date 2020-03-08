音樂系1兼任師需居家隔離14天 台師大：尚未與學生接觸

澳洲音樂家確診新冠肺炎，東吳大學和文化大學的音樂系已相繼宣布部分停課，台師大音樂系也有6名兼任教師受波及，其中1名需居家隔離者將停課14天。但台師大教務長陳昭珍表示，兼任教師皆為個別課教師，且因才剛學，未與學生接觸過。

日前曾來台演出的澳洲籍音樂家確診新冠肺炎，一同演出的國家交響樂團成員，有多人被中央流行疫情指揮中心要求居家隔離，接觸情況較低者，也被要求自主健康管理。

台灣師範大學今天向校內師生發表聲明，指出學校接獲中央流行疫情指揮中心通知，音樂系有6名兼任教師受影響，1名正接受居家隔離，其中5名則進行自主健康管理。

台師大表示，由於上周才剛開學，因此這6名兼任教師尚未到學校上課，但為慎重起見，音樂系館於6日先暫時停止師生上課，7日進行全面環境消毒。

台師大表示，此居家隔離的兼任教師將停課14天，至於其他實施自主健康管理的兼任老師，則協調採取線上教學彈性授課，不必在學校面對面教學，也不會影響教學進度。