八校遊具汰換 竹市內湖國小打造兩層樓高空溜滑梯

學校的遊樂場是陪伴學童長大的重要空間，卻存在老舊、安全性不符等問題，新竹市政府向中央爭取經費350萬元，配合市府編列款項約2千萬元全面檢驗轄內30所市立小學遊具，協助大庄、內湖、東門、舊社、朝山、關東、西門、龍山等8校進行遊具汰換；目前內湖國小遊具已汰換完工，除在校舍2樓設置溜滑梯入口，讓學童「溜滑梯下樓」，還設有攀岩、遊戲城堡、音樂小木屋及洗腳池等。

內湖國小遊樂場深得學童喜愛，不少人一下課就奔向遊戲場快樂玩耍，2座高空溜滑梯每到下課更大排長龍，學童直呼，從二樓教室「溜」到一樓，是每天最期待的事。

市長林智堅指出，衛福部自民國106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，針對遊具提出更嚴格要求，因此，市府盤點校園遊具，針對不合格者，包括遊具之間，或遊具與圍牆樹木之間安全距離不足、欄杆間距太近、鞦韆繩索過長等狀況，搶先進行汰換。

林智堅說，內湖國小舊遊戲場設置21年，有場地狹小、遊具間距不足、鋪面變形硬化、遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等問題，容易讓學童受傷。因此，市府擬定改善工程，設計上不僅考慮到低、中、高年級學生及附近民眾的不同需求，也加入無障礙、共融式設計。

教育處長黃錦能表示，內湖國小在遊具汰換工程上，設有兩座高空溜滑梯，入口處位於學校二樓，學童可直接從二樓溜到一樓，為培養交通觀念，還特別設計「安全燈號管控裝置」，學童在二樓入口處按下綠燈後，一樓出口處即亮紅燈警示提醒鄰近學童遠離，兼顧安全性、速度與趣味感。