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調查報導回響／閱讀教師員額另計 解決偏鄉的聘用難

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
有偏鄉小學圖書室架上的書，布滿厚厚的灰塵，也沒有按照書目或編碼擺放，也沒有依據類別編排，根本沒上架。本報資料照片
有偏鄉小學圖書室架上的書，布滿厚厚的灰塵，也沒有按照書目或編碼擺放，也沒有依據類別編排，根本沒上架。本報資料照片

教育部補助偏鄉中小學申請設置閱讀推動教師，台灣師範大學教務長陳昭珍說，偏鄉中小學的圖書敎師員額可以另計，也可以是代課老師，能解決偏鄉無正式敎師可申請的問題。台中市大墩國中圖書教師童師薇指出，這代表教育部肯定圖書教師，對學校閱讀推動的改變。

陳昭珍表示，政策還需要調整，在12年國教課綱下，素養導向的敎學、閱讀素養、資訊素養都非常重要，閱讀不應以申請計畫的方式推動，應該是學校不可缺少的一環。建議政府應規定每校應有一位受過訓練的敎師兼圖書敎師，給予行政加給，這樣才能讓閱讀在中小學生根。

童師薇說，這是很棒的政策調整，因偏遠學校另計，會使學校名額增多，偏遠學校因專款編列，預估有申請大都能通過。教育部肯定圖書教師，確立閱讀不能流於煙火式的活動，而是要課程深耕。雖然現階段無法每校都有圖書教師，但至少偏遠學校願意申請一定通過，一般學校的名額也增加了。

參與十年中小學閱讀推動的台師大圖書資訊學研究所兼任助理教授曾品方表示，樂見教育部今年持續實施圖書教師計畫，因應現況調高各校補助款項。圖書教師的職責，是經營學校圖書館、推動全校閱讀，以及實施閱讀教學，期盼未來每一所學校都有一位圖書教師，每一天都有圖書教師在各地校園內散播閱讀的小種子，建立校園的閱讀文化，為我們國家奠定最厚實人才培育的基礎。

教育部 偏鄉 素養

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