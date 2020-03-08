新冠肺炎若停課基市三箭齊發 確保學生學習不中斷
新冠肺炎疫情全球蔓延，因應未來可能造成班級或學校停課，基隆市政府制定學校停課補課學習參考指引，採購300台平板與wifi機補足線上學習硬體設備，並輔導師生逐步熟悉與善用雲端學習資源，希望透過三箭齊發，讓學生學習不中斷。
基隆市教育處指出，學校要充分知道中央對於補課要求與原則，維護學生學習的權利。在完全補課及全體學生皆補課的原則下，學校和老師要以實體或線上方式，完成學生該有的學習進度與評量。
市府3月3日完成學生家中網路與載具狀況調查，全市三年級以上學生1萬7千多人中，家裡無載具的有2千位，家裡無網路的有2千3百多位，屬未來線上學習特別須照顧的學生。
教育處除鼓勵各校善用校內設備，更緊急採購平板與wifi機，平時就可供線上學習，萬一因疫情停課而需線上補課時，也可及時派上用場。
硬體到位之外，教育處也要師生熟悉線上學習平台作業，全市國小三年級以上班級，皆須擇定合適的學習平台，在本月10日前相互綁定，24日前老師至少派發一次任務給學生，讓孩子逐步熟悉與善用雲端學習資源。
為協助老師快速上手，市府已委請資訊輔導團為老師加強線上教學技術能力。基隆市國中小主科輔導團也依科目特性，拍攝教學影片，協助老師進行線上教學。
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