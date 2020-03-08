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新冠肺炎若停課基市三箭齊發 確保學生學習不中斷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新冠肺炎疫情可能造成班級或學校停課，基隆市政府三箭齊發，確保學生學習不中斷。圖／基隆市教育處提
新冠肺炎疫情可能造成班級或學校停課，基隆市政府三箭齊發，確保學生學習不中斷。圖／基隆市教育處提

新冠肺炎疫情全球蔓延，因應未來可能造成班級或學校停課基隆市政府制定學校停課補課學習參考指引，採購300台平板與wifi機補足線上學習硬體設備，並輔導師生逐步熟悉與善用雲端學習資源，希望透過三箭齊發，讓學生學習不中斷。

基隆市教育處指出，學校要充分知道中央對於補課要求與原則，維護學生學習的權利。在完全補課及全體學生皆補課的原則下，學校和老師要以實體或線上方式，完成學生該有的學習進度與評量。

市府3月3日完成學生家中網路與載具狀況調查，全市三年級以上學生1萬7千多人中，家裡無載具的有2千位，家裡無網路的有2千3百多位，屬未來線上學習特別須照顧的學生。

教育處除鼓勵各校善用校內設備，更緊急採購平板與wifi機，平時就可供線上學習，萬一因疫情停課而需線上補課時，也可及時派上用場。

硬體到位之外，教育處也要師生熟悉線上學習平台作業，全市國小三年級以上班級，皆須擇定合適的學習平台，在本月10日前相互綁定，24日前老師至少派發一次任務給學生，讓孩子逐步熟悉與善用雲端學習資源。

為協助老師快速上手，市府已委請資訊輔導團為老師加強線上教學技術能力。基隆市國中小主科輔導團也依科目特性，拍攝教學影片，協助老師進行線上教學。

新冠肺炎疫情可能造成班級或學校停課，基隆市政府三箭齊發，確保學生學習不中斷。圖／基隆市教育處提供
新冠肺炎疫情可能造成班級或學校停課，基隆市政府三箭齊發，確保學生學習不中斷。圖／基隆市教育處提供

基隆 停課 疫情

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