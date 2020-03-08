新冠肺炎停課怎麼補課？ 教育部公布線上課程教學指引

高中以下學校陸續在2月25日後開學，為防治新冠肺炎疫情在校園擴散，教育部已公布各級學校停課標準，學校日後須採到校補課或線上補課方式，讓學生「停課不停學」。教育部今天也公布線上課程教學與學習參考指引，提前預備防疫補課措施。

教育部表示，學校應事先規畫及備妥校內線上補課計畫，國民中小學應將線上補課計畫報經直轄市或縣市政府同意後，折抵到校補課時數；高中學校則循校內行政程序研訂辦理。

教育部今天也發布「線上課程教學與學習參考指引」，要求各校提前部署線上補課教學實施。重點措施有四點：

一、各校籌組因應團隊，由中央、地方及學校分別成立因應團隊或人員，建立聯繫窗口與通報流程，統籌線上課程實施事務推動及人力與資源調配。

二、公私協力合作，彙整中央、地方及民間的線上學習平台及教學資源工具，提供實施線上課程所需資源與服務。

三、分級統籌提供師生借用所需資訊設備，師生如需進行線上補課，以使用家庭現有設備為優先，不足時優先調度校內資訊設備使用，並以弱勢學生家庭為優先；學校資訊設備不足時，由縣市及所轄學校的資訊設備提供調度借用；縣市資訊設備如有不足，再向教育部提出借用申請。

四、加強親師生宣導，協助師生熟悉線上教學操作，並鼓勵學校及教師善加運用縣市自有資源及教育部教育雲已彙整的線上學習平台及教學資源工具， 規畫線上教學與學習授課內容，給予學生適合課程與學習內容，適時提供協助。

有關分級統籌調度資訊設備方面，教育部已動支經費採購行動載具與4G網卡，且協調電信系統商提供上網優惠方案。此外，教育部也鼓勵各單位公私協力合作，結合科技産業及民間單位提供資源與推動服務，以利親師生運用多元教學與學習資源。

實施線上課程所需資源與服務，目前也已公告於「教育雲」入口網。