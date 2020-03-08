調查報導回響／教育部補助 代課老師可當偏鄉閱讀教師

聯合晚報調查報導，偏鄉中小學圖書館缺乏專人管理，成為被遺忘的角落，引起教育部重視。教育部自民國109年起，偏遠地區國中小，得由代理教師擔任圖書閱讀推動教師，補助偏遠地區學校及非山非市學校，增置圖書館閱讀推動教師，經費20萬元。

教育部長潘文忠表示，閱讀是孩子學習最重要的基礎，閱讀推動教師是引領孩子展開閱讀之旅的關鍵推手，是孩子養成良好閱讀習慣的陪伴者。期待感謝閱讀推動教師，讓孩子在閱讀的天空，展翅翱翔。

教育部國教署指出，審酌108新課綱的推動及實施，閱讀素養為重要的能力，國教署除訂定教育部國民及學前教育署補助國民小學與國民中學推動閱讀作業要點，補助國民小學與國民中學推動閱讀，積極盤整相關資源，期提升學生閱讀風氣。

國教署表示，自109年起，規畫在教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點中，增列學校於整合校內外資源置圖書館閱讀推動教師，及辦理校內教師閱讀素養教學之研習或讀書會活動，得另核给計畫經費20萬元，以協助偏遠地區學校發展閱讀，提升學生閱讀素養。

國教署說，一般中小學的閱讀推動教師，應為學校編制內合格教師，以科任專職為優先。偏遠地區國中小學得放寬為代理教師擔任，以具有合格教師證者優先。

國教署說，預計在300所國民小學及150所國民中學（偏遠地區國中小學校另計）辦理增置閱讀推動教師，建立可供參考的機制，透過整合學校資源，調適教師團隊合作方式，帶動教師教學方法的創新與激盪，幫助學生發現閱讀的樂趣和熱情。本案申請增置閱讀推動教師計畫，國教署收件期限至3月20日止，各地方政府得依其審查規畫，訂定收件期限。

國教署表示，配合108年度公立中小學兼任及代課教師鐘點費每節支給基準調整，國小教師鐘點費由原260元，調整至320元，國教署配合調整，國小增置圖書館閱讀推動教師補助額度，每學期補助每校由7萬元調整為8萬2000元。