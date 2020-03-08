快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

調查報導回響／教育部補助 代課老師可當偏鄉閱讀教師

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
教育部自民國109年起，偏遠地區國中小，得由代理教師擔任圖書閱讀推動教師。圖為崙背鄉豐榮國小每周三邀請老師、家長陪同孩子一起閱讀。本報資料照片
教育部自民國109年起，偏遠地區國中小，得由代理教師擔任圖書閱讀推動教師。圖為崙背鄉豐榮國小每周三邀請老師、家長陪同孩子一起閱讀。本報資料照片

聯合晚報調查報導，偏鄉中小學圖書館缺乏專人管理，成為被遺忘的角落，引起教育部重視。教育部自民國109年起，偏遠地區國中小，得由代理教師擔任圖書閱讀推動教師，補助偏遠地區學校及非山非市學校，增置圖書館閱讀推動教師，經費20萬元。

教育部長潘文忠表示，閱讀是孩子學習最重要的基礎，閱讀推動教師是引領孩子展開閱讀之旅的關鍵推手，是孩子養成良好閱讀習慣的陪伴者。期待感謝閱讀推動教師，讓孩子在閱讀的天空，展翅翱翔。

教育部國教署指出，審酌108新課綱的推動及實施，閱讀素養為重要的能力，國教署除訂定教育部國民及學前教育署補助國民小學與國民中學推動閱讀作業要點，補助國民小學與國民中學推動閱讀，積極盤整相關資源，期提升學生閱讀風氣。

國教署表示，自109年起，規畫在教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點中，增列學校於整合校內外資源置圖書館閱讀推動教師，及辦理校內教師閱讀素養教學之研習或讀書會活動，得另核给計畫經費20萬元，以協助偏遠地區學校發展閱讀，提升學生閱讀素養。

國教署說，一般中小學的閱讀推動教師，應為學校編制內合格教師，以科任專職為優先。偏遠地區國中小學得放寬為代理教師擔任，以具有合格教師證者優先。

國教署說，預計在300所國民小學及150所國民中學（偏遠地區國中小學校另計）辦理增置閱讀推動教師，建立可供參考的機制，透過整合學校資源，調適教師團隊合作方式，帶動教師教學方法的創新與激盪，幫助學生發現閱讀的樂趣和熱情。本案申請增置閱讀推動教師計畫，國教署收件期限至3月20日止，各地方政府得依其審查規畫，訂定收件期限。

國教署表示，配合108年度公立中小學兼任及代課教師鐘點費每節支給基準調整，國小教師鐘點費由原260元，調整至320元，國教署配合調整，國小增置圖書館閱讀推動教師補助額度，每學期補助每校由7萬元調整為8萬2000元。

教育部 圖書館 素養

延伸閱讀

反送中、疫情雙打擊 181名台生放棄香港學籍返台念大學

防疫閱讀不打烊 苗栗市圖書館借書送口罩套

基隆海事爭取改隸海大 待教部拍板

勞動節學生該放假嗎／全台忙防疫 4月給答案

相關新聞

調查報導回響／教育部補助 代課老師可當偏鄉閱讀教師

聯合晚報調查報導，偏鄉中小學圖書館缺乏專人管理，成為被遺忘的角落，引起教育部重視。教育部自民國109年起，偏遠地區國中小...

反送中、疫情雙打擊 181名台生放棄香港學籍返台念大學

香港先後發生反送中運動、新冠肺炎疫情，教育部去年底公布在港台生「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，開放「港漂」在港台生...

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

基隆海事爭取改隸海大 待教部拍板

國立基隆高級海事職業學校積極爭取改隸國立台灣海洋大學，教育部本月2日訪視，雖傳出很可能有好消息，兩校也殷切期盼，但一切還是要等教育部拍板定案才算數。

基隆海事爭取改隸海大附中 打掉圍牆等教育部最後簽核

國立基隆高級海事職業學校與國立台灣海洋大學，僅有一牆之隔，且許多科系包括航海、輪機、漁業、水產養殖、食品等領域相近，曾締...

成大李柏錦當選世界醫學生聯盟會長

正值新冠肺炎抗疫期間，成功大學醫學系6年級學生李柏錦參加在盧安達召開的第69屆世界醫學生聯盟3月大會，脫穎而出，當選第7...

奧運防疫高規格 教育部：選手、教練全坐商務艙參賽

新冠肺炎疫情升溫，但東京奧運確定7月24日續辦，國民黨立委洪孟楷下午在立院質詢時關心代表隊至東京參賽時防疫措施。教育部長...

因疫情挪用大學甄試外加名額 不影響考試分發名額

受新冠肺炎影響，有35名高三生通報他們滯留陸港澳，恐無法參加大學個人申請面試。大學招聯會昨天開會，決議以外加名額方式處理...

35名高中生滯留陸港澳影響甄試 招聯會下午開會討論

受新冠肺炎疫情影響，教育部表示，滯留陸港澳等地無法返台的高三學生共35人，其中有兩人休學。當中有學生擔心無法如期參加即將...

方便華夏科大通學 新北50車位YouBike站明天啟用

中和區「華新街109巷11弄」YouBike租賃站將於明天啟用，位於華夏科技大學機械館後方，有50個車位。新北市交通局表...

每周花1節數學課模擬股票買賣 國二生不再怕數學

108課綱理財教育列在高中家政科，新竹的大學與中學老師合作，每周數學課抽一節教理財，發現學生不但學會股票買賣邏輯，數學成績也沒退步，還讓原本拒讀數學的學生開始想學數學...

學生零用錢不少、起薪不多 家長支持家政課教理財

妥善用錢是一輩子的任務，108課綱強調財金素養，首將理財教育納入高中家政課，要教學生儲蓄、記帳，及網路時代消費風險。家長...

熱門新聞

成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長

基隆海事爭取改隸海大附中 打掉圍牆等教育部最後簽核

東吳音樂系3教師是NSO團員 已按規定停課14天

6000學生入校成防疫破口？明道中學：比照7600在校生防疫

新冠肺炎疫情嚴峻 全教總籲私立中學停止入學考試

去年新書出版量創18年新低 小說減少童書增加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。