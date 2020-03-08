快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反送中、疫情雙打擊 181名台生放棄香港學籍返台念大學

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
香港先後發生反送中運動、新冠肺炎疫情，教育部去年底公布在港台生「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，開放「港漂」在港台生申請回台念大學。根據教育部最新統計，共計有181人申請返台，本學期起放棄香港學籍。報系資料照
香港先後發生反送中運動、新冠肺炎疫情，教育部去年底公布在港台生「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，開放「港漂」在港台生申請回台念大學。根據教育部最新統計，共計有181人申請返台，本學期起放棄香港學籍。報系資料照

香港先後發生反送中運動、新冠肺炎疫情，教育部去年底公布在港台生「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，開放「港漂」在港台生申請回台念大學。根據教育部最新統計，共計有181人申請返台，本學期起放棄香港學籍。

去年香港反送中運動延燒至大學校園，校園爆發示威者與港警衝突對峙，上千名在港台生被迫返台。教育部當時成立「在港台生協處專案小組」，多所大學也伸出援手，例如台大、交大、清大、政大、成大、台師大等頂尖大學開放台生旁聽、隨班附讀、研修學分，甚至轉學來台升學。

只是不少在港台生及台生家長認為，香港具國際化環境及競爭力，所有課程全英語上課，也可與日、韓、歐美等國一流學生切磋；相較之下，台灣地區大學教學品質不比香港地區大學，仍猶豫是否返台銜接學習。但隨著新冠肺炎疫情爆發，教育部統計至今年2月，有181位台生決定放棄香港學籍，申請回台念書。

清大表示，在港台生須先向教育部申請「專案轉學」，每人有3個志願，要依規定提交大學成績單、學測或指考成績及高中成績單，也要附上輔助性資料如讀書計畫等。各學系皆採書審、沒有面試，清大共錄取19位在港台生，其中以資工系、電機系為最大宗，多來自香港科技大學、香港大學及香港城市大學。

清大電機系主任鐘偉和表示，各科系審查在港台生專案轉學，主要考量學生的升學考試成績及大學在學表現，「避免來台後適應不良」，電機系專案轉學生僅有2人不予錄取，其一是未依規定附上大學成績單、學測或指考成績；另一位則是在港就學期間，不少專業科目表現不符預期。

鐘偉和也說，在港台生這學期起正式成為清大生，科系會指派導師人選，每一至二個月定期關懷學生學習狀況。各在港台生也採「平轉」，意即原在港讀大二生，也銜接至清大大二學制，在香港修讀的學分可依規定申請學分抵減。

台大則是專案轉學人數最多的學校。台大教務長丁詩同表示，共有141位在港台生申請轉學至台大，最終錄取46人，錄取率約三分之一。丁詩同也強調，學生來台後，「台大對待每一個學生，都會是一樣的方式」，不會對在港台生差別待遇。

香港 清大 教育部

延伸閱讀

「鑽石公主號」2港人染新冠肺炎亡 29港人在日留醫

國泰停飛台港線？ 虛驚一場

台灣新冠肺炎確診比例低 印尼留台生讚防疫作為

澳門走出新冠肺炎疫情 香港評論一致讚好

相關新聞

調查報導回響／教育部補助 代課老師可當偏鄉閱讀教師

聯合晚報調查報導，偏鄉中小學圖書館缺乏專人管理，成為被遺忘的角落，引起教育部重視。教育部自民國109年起，偏遠地區國中小...

反送中、疫情雙打擊 181名台生放棄香港學籍返台念大學

香港先後發生反送中運動、新冠肺炎疫情，教育部去年底公布在港台生「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，開放「港漂」在港台生...

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

基隆海事爭取改隸海大 待教部拍板

國立基隆高級海事職業學校積極爭取改隸國立台灣海洋大學，教育部本月2日訪視，雖傳出很可能有好消息，兩校也殷切期盼，但一切還是要等教育部拍板定案才算數。

基隆海事爭取改隸海大附中 打掉圍牆等教育部最後簽核

國立基隆高級海事職業學校與國立台灣海洋大學，僅有一牆之隔，且許多科系包括航海、輪機、漁業、水產養殖、食品等領域相近，曾締...

成大李柏錦當選世界醫學生聯盟會長

正值新冠肺炎抗疫期間，成功大學醫學系6年級學生李柏錦參加在盧安達召開的第69屆世界醫學生聯盟3月大會，脫穎而出，當選第7...

奧運防疫高規格 教育部：選手、教練全坐商務艙參賽

新冠肺炎疫情升溫，但東京奧運確定7月24日續辦，國民黨立委洪孟楷下午在立院質詢時關心代表隊至東京參賽時防疫措施。教育部長...

因疫情挪用大學甄試外加名額 不影響考試分發名額

受新冠肺炎影響，有35名高三生通報他們滯留陸港澳，恐無法參加大學個人申請面試。大學招聯會昨天開會，決議以外加名額方式處理...

35名高中生滯留陸港澳影響甄試 招聯會下午開會討論

受新冠肺炎疫情影響，教育部表示，滯留陸港澳等地無法返台的高三學生共35人，其中有兩人休學。當中有學生擔心無法如期參加即將...

方便華夏科大通學 新北50車位YouBike站明天啟用

中和區「華新街109巷11弄」YouBike租賃站將於明天啟用，位於華夏科技大學機械館後方，有50個車位。新北市交通局表...

每周花1節數學課模擬股票買賣 國二生不再怕數學

108課綱理財教育列在高中家政科，新竹的大學與中學老師合作，每周數學課抽一節教理財，發現學生不但學會股票買賣邏輯，數學成績也沒退步，還讓原本拒讀數學的學生開始想學數學...

學生零用錢不少、起薪不多 家長支持家政課教理財

妥善用錢是一輩子的任務，108課綱強調財金素養，首將理財教育納入高中家政課，要教學生儲蓄、記帳，及網路時代消費風險。家長...

熱門新聞

成大醫學系李柏錦 當選世界醫學生聯盟會長

基隆海事爭取改隸海大附中 打掉圍牆等教育部最後簽核

東吳音樂系3教師是NSO團員 已按規定停課14天

6000學生入校成防疫破口？明道中學：比照7600在校生防疫

新冠肺炎疫情嚴峻 全教總籲私立中學停止入學考試

去年新書出版量創18年新低 小說減少童書增加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。