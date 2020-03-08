反送中、疫情雙打擊 181名台生放棄香港學籍返台念大學

香港先後發生反送中運動、新冠肺炎疫情，教育部去年底公布在港台生「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，開放「港漂」在港台生申請回台念大學。根據教育部最新統計，共計有181人申請返台，本學期起放棄香港學籍。

去年香港反送中運動延燒至大學校園，校園爆發示威者與港警衝突對峙，上千名在港台生被迫返台。教育部當時成立「在港台生協處專案小組」，多所大學也伸出援手，例如台大、交大、清大、政大、成大、台師大等頂尖大學開放台生旁聽、隨班附讀、研修學分，甚至轉學來台升學。

只是不少在港台生及台生家長認為，香港具國際化環境及競爭力，所有課程全英語上課，也可與日、韓、歐美等國一流學生切磋；相較之下，台灣地區大學教學品質不比香港地區大學，仍猶豫是否返台銜接學習。但隨著新冠肺炎疫情爆發，教育部統計至今年2月，有181位台生決定放棄香港學籍，申請回台念書。

清大表示，在港台生須先向教育部申請「專案轉學」，每人有3個志願，要依規定提交大學成績單、學測或指考成績及高中成績單，也要附上輔助性資料如讀書計畫等。各學系皆採書審、沒有面試，清大共錄取19位在港台生，其中以資工系、電機系為最大宗，多來自香港科技大學、香港大學及香港城市大學。

清大電機系主任鐘偉和表示，各科系審查在港台生專案轉學，主要考量學生的升學考試成績及大學在學表現，「避免來台後適應不良」，電機系專案轉學生僅有2人不予錄取，其一是未依規定附上大學成績單、學測或指考成績；另一位則是在港就學期間，不少專業科目表現不符預期。

鐘偉和也說，在港台生這學期起正式成為清大生，科系會指派導師人選，每一至二個月定期關懷學生學習狀況。各在港台生也採「平轉」，意即原在港讀大二生，也銜接至清大大二學制，在香港修讀的學分可依規定申請學分抵減。

台大則是專案轉學人數最多的學校。台大教務長丁詩同表示，共有141位在港台生申請轉學至台大，最終錄取46人，錄取率約三分之一。丁詩同也強調，學生來台後，「台大對待每一個學生，都會是一樣的方式」，不會對在港台生差別待遇。