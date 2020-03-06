因疫情挪用大學甄試外加名額 不影響考試分發名額

受新冠肺炎影響，有35名高三生通報他們滯留陸港澳，恐無法參加大學個人申請面試。大學招聯會昨天開會，決議以外加名額方式處理。教育部高教司今天對此表示，會檢視所提應變方案，是否符合招生公平性與防疫需求。也由於應變方案涉及外加名額，教育部將會專案核定，不占後續考試入學分發的招生名額。

今年7月指考後的考試分發名額剩不到三成。依據招生簡章，各系如有外加名額，名額要從當學年度大學考試入學分發招生名額調整流用。教育部說，考量本次招聯會所提的應變方案，不同於簡章規定的同分增額情形。為避免影響學生參與考試入學分發權益，應變方案所衍生的外加名額，將由教育部專案核定，不占後續考試入學分發的招生名額。

教育部表示，招聯會針對個案考生如因疫情無法參加甄試（如居家隔離），以及單一學校或學系因疫情無法辦理甄試（如停課）等狀況擬定公布應變方案。招聯會後續報部申請應變方案外加名額時，教育部會檢視應變方案有沒有符合招生公平性與防疫需求，同時要求招聯會依疫情指揮中心相關指示及規定，滾動調整應變方案。