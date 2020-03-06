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教育部首度線上動畫頒獎 中小學深耕計畫展現科技力

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部今年度中小學深耕計畫今天啟動，並線上動畫頒獎。記者鄭惠仁／攝影
教育部今年度中小學深耕計畫今天啟動，並線上動畫頒獎。記者鄭惠仁／攝影

教育部今年度中小學深耕計畫今天啟動，因應新冠肺炎，首次以視訊舉行，並線上頒獎。教育部資料司長郭伯臣表示，深耕計畫是跨領域並以科技為輔的主題課程開發與實施，希望各校有亮點，也期待把成果擴展到他校，發揮更大影響力。

深耕計畫總主持人、成大創新數位內容研究中心主任楊雅婷表示，受疫情影響，而以線上視訊方式舉辦，頒獎也改以動畫方式頒獎，這也就是深耕計畫的精神，善用科技來解決現實問題。

用大數據保護石虎、打擊惡視力、漂浮島上也能助人、智慧窗簾對抗酷暑等，都是中小學深耕計畫，激盪出學生的發想，並將科技融入領域課程的生活智慧。兩年來已完成60套如科普的課程，在線上供全國師生免費運用，徹底翻轉教學。

教育部資料司自2018年起委託成大、台師大、清大、交大、台中教大、台南大學教授群，推動中小學數位學習聲耕計畫，每年選出30所學校參與。為提升推廣成效，選出優質課程轉化為淺顯易懂的多媒體教材，已建立30多個課程模組。

台南大同國小更以「南站再見‧再見南站」動畫片拿下2019年美國尊爵影展最佳短片。在深耕實施學校精緻化競賽中獲得金質獎的台南西門實小的飄浮島課程，更吸引5國34個團隊參與，還有馬來西亞的師生專程來台灣學習，展現吸引力與影響力。

楊雅婷說，今年有32所學校入選，也將在各縣市扮演領頭羊的角色，引導、協助更多未受補助的學校，進行主題跨領域課程開發與實施。目前，台南、高雄、南投已有30多所學校陸續參與。

今天的中小學深耕計畫啟動儀式，共有100多個現場200多人參加，會中除頒獎，也說明計畫推動、課程統整，並線上綜合座談。

教育部今年度中小學深耕計畫今天啟動，並線上動畫頒獎，西門國小奪下金質獎。記者鄭惠仁／攝影
教育部今年度中小學深耕計畫今天啟動，並線上動畫頒獎，西門國小奪下金質獎。記者鄭惠仁／攝影

教育部 動畫 成大

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