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停課後的線上教學需上網 教部將與電信業開會討論配套

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
疫情可能導致中小學改採線上教學，教育部將和五大電信業者及NCC開會，討論優惠或免費的網路使用方案，優先給弱勢學生使用。本報資料照片
疫情可能導致中小學改採線上教學，教育部將和五大電信業者及NCC開會，討論優惠或免費的網路使用方案，優先給弱勢學生使用。本報資料照片

因應新冠肺炎疫情教育部日前公告，中小學若停課，可擇日補課或啟動線上教學。不過學生不一定都有相關設備，教育部資科司表示已準備千餘台行動載具和500個4G網卡，明天上午也將和五大電信業者及NCC開會，討論優惠或免費的網路使用方案，優先給弱勢學生使用。

教育部2月27日公布「線上課程教學與學習參考指引」，資科司長郭伯臣說，停課學校若要啟用線上教學，要先提報給各縣市教育局審核，目前估計申請數量不會太多。由於停課是較緊急的決定，教育部已調查，各縣市共有6.4萬台行動載具，本周也添購1102台供各縣市借用。

有關申請使用硬體設備的優先順序，郭伯臣說，學生先以自家設備為優先，如家中沒有，可向學校申請。一校若設備不足，可向各縣市申請；縣市如遇不足，可向教育部申請。

準備硬體設備之外，線上教學還要能上網，郭伯臣說，教育部明天上午會邀五大電信業者和國家通訊委員會（NCC）開會討論，請各家提議可行的網路優惠方案，甚至是免費專案，優先給國教署認定的弱勢學生使用。

郭伯臣說，教育部周一已經和中華電信和亞太電信討論疫情期間4G短期上網優惠方案。明天再次開會，是為爭取更多電信商的優惠方案。

教育部 停課 疫情

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