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快刀砍體育班 高市教局：配合法令勢在必行

中央社 / 高雄5日電

高雄市中小學下學期體育班大砍20多班，引起部分基層反彈以「好快的刀」相譏。教育局表示，這是配合法令勢在必行，高市體育總會則指出，會協助挹注資源保留各校強兵。

教育局長吳榕峯表示，高市中小學體育班超設行之有年，6、7年前中央就已要求逐年減班，但前幾任教育局長都不願「做壞人」，去年底中央及監察院下最後通牒若不在108學年前也就是下學期處理，會將他法辦，中央補助預算也會遭刪，因此不得不處理。

他說，現行高中體育班開設比例符合規定不動，國中下學期將砍14班，國小砍11班，由於下學期招生在即，最近正密集找相關學校校長來談，勢在必行。

教育局體育及保健科長陳綉藝補充說，高雄市目前有111所學校設體育班共114班，依教育部「體育設置辦法」修訂，高雄市超設情形嚴重，依規定102學年度就要裁減，但一直未落實，如今被中央盯上，來文要求若於108學年度未依規定完成裁減，全案將送監察院調查。

她表示，已要求各校落實減班制度，如果校方不落實，教育局將採「不核班」方式辦理；面對減班可能造成的衝擊，學校可以用團隊操作方式讓學生持續朝體育興趣發展。

高雄市教師會理事長董書攸表示，裁減體育班已造成各校恐慌，家長也表達不滿並擔心孩子的興趣無法發展，希望市府裁減體育班要公開透明、標準一致並擬定配套措施。

部基層教師也叫屈，有教師在臉書貼文嘲諷「好快的刀-瞬砍14校體育班的高雄市教育局」指，在高雄市任教超過16年，從沒看過教育局的長官，有如此大的魄力與效率，各校都準備開始特色課程體驗，甚至新生參訪時都還在宣傳體育班的項目，再過不到2個月就要進行招生考試，此時宣布砍掉14所國中的體育班，是告訴全市想考體育班的上千名小六學生、家長「不好意思，你們都白練了喔」。

不過，高雄市中崙國中校長王文霖認為，事在人為，中崙國中沒有體育班，學校的手球隊也可以打得很好，這是因為學生利用課餘打球、教師願額外付出義務兼課來教，家長也配合找資源力挺。

高雄市體育總會理事長朱文慶也認為，教育局配合中央規定大砍體育班無可厚非，希望趁此機會汰弱留強，調整全市中小學體育教育體質，即使沒有體育班，各校也可以校隊或社團名義發展體育，給有志此道學生舞台，體育總會也會協助挹注社會資源相助，不致影響全市體育人才培育。

體育 教育局 高雄市

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