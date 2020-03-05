若全校停課要線上學習 中華電信將供優惠吃到飽給弱勢
教育部日前宣布高中以下各級學校，一校有兩人確診新冠肺炎，就要全校停課。十四天的停課期間若要進行線上教學，恐不利偏鄉或經濟弱勢學生家庭。交通部長林佳龍今天接到教育部長潘文忠的請托，立即與中華電信協調，將提供優惠的上網吃到飽方案給弱勢生，甚至免費，讓所有學生學習不中斷。
據了解，教育部與地方政府已經準備了行動通訊裝備及網卡，準備借用給弱勢學生，還有業者無償提供線上會議軟體，供直播教學使用。不過，對4G連網的需求更為急迫。林佳龍上午致電中華電信董事長謝繼茂，指示全力支持教育部。
考慮到線上教學、學習，所需要的網路流量較大，為了避免學生上一、兩次課就超過流量限制，中華電信規畫提供擁有中華電信門號的弱勢學生優惠的吃到飽方案，最弱勢的學生更可望免費。由於協助對象現有門號不一定是中華電信，教育部預計明天與所有電信業者開會討論，盼協調其他電信業者共同響應，一起照顧偏鄉與弱勢學生。
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