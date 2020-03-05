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臺大生物科技管理碩士在職學位學程招生中

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

生技、醫藥、管理，跨領域專業整合

國立臺灣大學開辦「生物科技管理碩士在職學位學程」(PMBM)將於109年2月21日至3月12日全面受理報名，請有意報考者務必把握機會！有關本課程之相關訊息歡迎上網【台大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502查詢。

全球化已然是產業發展趨勢，台灣生技醫藥近年在科技面的快速發展，引起國際關注，然而與國際接軌的同時，國內生技醫藥專業與管理能力兼備的人才需求持續增加，企業莫不為多元人才難尋及養成困難感到憂心。為此，臺灣大學於106年首度開辦「生物科技管理碩士在職學位學程」(Professional Master's Program of Biotechnology Management，PMBM)，由臺灣大學進修推廣學院結合生技、醫藥、管理等跨領域專業，集結臺大管理學院、醫學院、生命科學院等教授群，另邀集實務經驗豐富及熟稔業界生態的專家群共同授課，旨在培養「生技醫藥專業」與「管理能力」兼備的人才，提昇管理者進行事業決策時的管理職能，俾提升企業競爭力，並帶領企業成長，加速推動產業與經濟發展。

國立臺灣大學「生物科技管理碩士在職學位學程」(PMBM)報考資格為教育部認可之學士學位畢業，並具3年(含)以上工作經驗者。本學位學程規劃一學年共三學期，即暑期（六至九月）、上學期（秋季，十月至隔年一月）及下學期（春季，二月至五月），為期2年共六學期之課程。畢業修滿36學分，並撰寫碩士論文，即可授予臺灣大學碩士學位。想了解更多，請點選或電洽02-23620502

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