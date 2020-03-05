13名嘉縣立高中生學測成績優異 翁章梁接見表揚

今年大學學測成績公布，嘉義縣立竹崎及永慶兩所完全中學共有13名學生學測成績優異，大多是從國中直升高中的六年一貫學生，說明留在家鄉讀完全中學也有好表現，升讀理想大學，縣長翁章梁上午在縣府接見表揚，期勉學生升讀大學是人生重要關鍵，培養興趣很重要。

竹崎高中江建成72級分，沒補習，放學指導學弟妹，協助同學課業解題不藏私，他在班上人緣很好；林思茜英數滿級分，國中成績好放棄明星高中，上課專注度高，興趣是彈鋼琴。

永慶高中謝博揚73級分，念書隨興，放學會利用時間，請教老師課業問題或運動；楊立嘉，國中部直升學生，喜歡玩電玩，高三下決心戒遊戲後，課業起色，最後衝刺利用放學時間及周末，到附近咖啡廳複習課業。

翁章梁由教育處副處長李美華陪同，與永慶校長蘇淵源、竹崎高中校長郭春松及13名學生座談，分享求學成長經驗，致贈每人隨身碟禮物，翁章梁說，大學是人生另一個重要階段，學習的路還很長，期勉大家都找到人生的目標。

永慶高中獲表揚名單共7人：謝博揚、楊立嘉、吳曼禎、黃品華、劉祐權、林柏均、洪琡宜。竹崎高中名單共6人：江建成、林思茜、林采衣、張閔翔、周意萱、方燕徵。