35名高中生滯留陸港澳影響甄試 招聯會下午開會討論

受新冠肺炎疫情影響，教育部表示，滯留陸港澳等地無法返台的高三學生共35人，其中有兩人休學。當中有學生擔心無法如期參加即將展開的大學甄試，大學招聯會表示，今天下午將開會討論對應方案。

教育部表示，此數據是依教育部今年2月19日以校安通報，請全國高中到「全國高級中等學校學生基本資料庫」填報學生出入境情形，截至昨天中午的調查結果。

招聯會執行秘書、清大副校長戴念華上周表示，招聯會已召開教務長工作小組會議，討論因應疫情衍生可能停班課等防疫措施，及若疫情影響甄選入學期程，各校應如何規畫後續配套措施。會中決議，先調查會員學校，在學校無法舉辦甄試或部分考生無法參加甄試的情況下之因應做法，並將在3月5日的常委會討論原則性的建議。