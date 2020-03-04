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每周花1節數學課模擬股票買賣 國二生不再怕數學
108課綱理財教育列在高中家政科，新竹的大學與中學老師合作，每周數學課抽一節教理財，發現學生不但學會股票買賣邏輯，數學成績也沒退步，還讓原本拒讀數學的學生開始想學數學。
交通大學教育所副教授吳俊育說，他兩年前開始與香山高中國中部老師合作，自每周數學課抽出一節教理財。期末發現，學生數學成績沒因此退步，還讓完全不碰數學的國二生發現數學很實用，開始想學數學。班上中前段學生對數學焦慮感深，一直想學更好，這堂課也降低他們對數學的焦慮。
吳俊育說，香山高中學生大多來自工商業家庭，因此將理財知識融入校本特色課程。他與該校四名數學老師設計一網站，導入真實的投資市場數字，讓學生輸入自己有多少錢，並在網站上模擬活存、定存、房地產、黃金、基金、股票買賣。
多數中學生不曾接觸投資，不過吳俊育說，學生很快就懂股票買賣，實作過程都能理解「漲了就賣掉、跌了就自己抱著」等概念，課堂討論非常熱烈；反而是基本儲蓄會用到，且數學課有教的複利概念，學生花較多時間才懂。
吳俊育說，課堂也安排模擬外幣買賣，且帶入時事，讓學生了解經濟變動如何影響美金和台幣的關係等。這些時事與國三社會科有關，他將觀察這些學生進入國三後，社會科學習表現是否提升。
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