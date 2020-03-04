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學生零用錢不少、起薪不多 家長支持家政課教理財

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱強調財金素養，高中家政課綱納入理財教育，家長團體支持。本報資料照片
108課綱強調財金素養，高中家政課綱納入理財教育，家長團體支持。本報資料照片

妥善用錢是一輩子的任務，108課綱強調財金素養，首將理財教育納入高中家政課，要教學生儲蓄、記帳，及網路時代消費風險。家長團體表示，當代家庭生得少、零用錢給的不少，孩子理財觀淡薄；樂見中學教育納入這一塊，助學生趁早學習自主規畫財務。

按108課綱，高中家政除飲食、衣著，還包括「生活管理」面向，要帶學生了解收入、儲蓄概念，網路付款協定與避險，以及常見金融商品。教育部國教署高中家政學科中心進一步說明，教學上也重視理財價值澄清，教學生分辨「需要」與「想要」、「價格」與「價值」等。

培育家政老師的台師大人類發展與家庭學系教授林如萍說，家政課給多數學生的印象是cooking（廚藝）和clothing（衣著），但家政教育19世紀興起於美國時，已包含時間、金錢等生活資源管理教育。108課綱強調財金素養，更突顯金錢管理重要性，希望未來的孩子面對資訊多元的社會，能獨立做合適的消費決策。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，現在家長生得比以前少，給得零用錢不少。孩子在相對寬裕的環境下長大，零用錢花完就伸手再拿，理財觀不如上一代。不過，他們出社會可能要面對比以往低薪、高物價的環境，更顯現理財教育重要性，她樂見相關內容納入學校教育。

成功高中家政老師鄭忍嬌說，台灣家長不常和中學階段的子女討論家庭財務，也認為理財不是中學階段要務。他們雖會提供零用錢，但不希望子女花太多心思在理財。她希望學校教學能補足這一塊，助學生釐清理財觀念。

因應課綱變動，家政學科中心執行秘書、台南女中家政老師邱奕嫻說，過去家政老師在師資培育過程，必修「家庭資源管理」課程，具備一定教學能力。林如萍表示，大學端也新增「消費全球化」等課程，給家政師培生更多元的選修課。

第一線教師也持續增能，邱奕嫻說，目前已有示範教案供老師參考。家政學科中心另也號召全國家政老師一起研發教材，每一年出版的「家政教學錦囊」，內含資源管理相關單元。

她也說，金管會近年也針對中小學各科老師，辦理有關金融相關專業知能的培訓與教案徵選。不少家政老師參加比賽，獲獎者也分享過自己的教案、教具。金融研訓院也邀退休家政教師撰寫多本理財教育書籍，作為各校教師的培訓資源。

108課綱 素養

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