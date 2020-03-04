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疫情造成全市停課 台南結合三大教科書商做好準備

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局結合三大書商，為疫情可能變化，做好全市學生線上學習的準備。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局結合三大書商，為疫情可能變化，做好全市學生線上學習的準備。記者鄭惠仁／攝影

萬一新型冠狀病毒疫情擴大，學校停課怎麼辦？台南市教育局已提前部署規畫三種線上自學模式，並準備展開各校教師線上研習，以避免群聚風險。市長黃偉哲今天上午率先透過教育花路米臉書擔任開場直播主，偕同南一、翰林、康軒出版社分享各版本的線上自主學習資源內容及使用方式，和各校在線上互動。

黃偉哲表示，教育局和學校能因應疫情發展提前部署，在最快時間內完成「學生停課不停學」的線上自主學習規畫，並且「跨界整合、公私協力」率先和南一、康軒、翰林出版社合作，提供全市中小學師生免費使用已建置的線上學習資源，已為疫情可能變化做了最好的準備。

黃偉哲表示，三大出版社將原只開放教師使用的教材資源，如電子書、習作、影音教學影片等，在防疫期間不計成本，免費提供家長及學生使用，並和教育局協力合作為學生停課不停學做好準備，充分展現企業社會責任。

教育局長鄭新輝說，南市在中央訂定停課標準後，就開始規畫3種在家自主學習模式。第一種是公私協力，配合學校各年級選用的教科書版本，和三家教科書商合作，運用所建置的線上學習資源，免費提供師生自主學習或線上直播教學。第二種是專家教師直播教學模式，由台南市國教輔導團各領域的專家、教師組成直播教學團，線上開課並直播教學。第三種是微課程教學，由新課綱辦公室團隊依據這學期各領域、各年級的教學單元，先建構核心概念的知識地圖，再連結現有的線上微教學影片資源，讓學生在教師引導下自主學習與評量。

另為確保每名學生都能在家自主學習，已開始調查家中沒有網路和電腦設備的學生，也盤點出全市學校約有6000台的備用平板電腦和可用的無線網路基地台，並持續募集可用的設備資源。若遇全班或全校性停課，就可免費提供學生借用，由老師指導，進行線上自學，讓家長放心。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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