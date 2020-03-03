診斷博士人才斷層 教職稀少評鑑嚴

近幾年台灣博士出現人才斷層，如何吸引人才就讀？國教盟理事長王立昇指出，台灣8成的博士選擇留在學術界，但因少子化造成教職工作機會減少，博士出路堪憂。台大哲學博士的斜槓青年（從事翻譯、兼課）邱振訓則指出，大學的評鑑制度繁多，是他不願留在學術界的原因。

學有所用吸引人才

國研院調查顯示，7成5的博士認為就讀博士學位是值得的，國教盟理事長、台大應力所教授王立昇受訪時表示，念博士的人大多對學術很有興趣，因此可預期大部分的人畢業之後感覺很有收穫，另一方面，這項研究也顯示台灣的高教確實讓學生學得到東西。

但王立昇指出，據統計台灣8成的博士選擇留在學術界，但因少子化的衝擊，使得教職工作機會愈來愈少，所以學生對讀博士的期待逐漸降低。科技部長陳良基也曾表示，自己在科技部長任內，發現科學園區10年間對博士生的需求成長2倍多，卻還是有許多博士生失業，原因竟是企業不敢聘用。

對此，王立昇認為，不論是學術界、產業界或研究機構，都應啟動新一波的人才發展管道，讓博士生在畢業之後能夠「學有所用」，才會吸引更多人才就讀。

大學評鑑繁多

談到什麼樣的人適合念博士，王立昇認為，除了必須要對學術有興趣，耐得住沉悶和足夠的聰明才智也很重要，若是單純是為了找工作而念博士可能會很辛苦，因博士的工作機會已不如過去。王立昇也提到，國研院的調查只及於「值得念博士的理由」，對於25％後悔念博士的人，政府也應了解其原因。

「若是不考慮金錢壓力的話，念博士是值得的。」現正從事哲學普及書籍翻譯的台大哲學博士邱振訓受訪時表示，談到為何不選擇留在學術界，他表示現行大學教授的評鑑制度要求繁多，涵蓋教學、研究、輔導及服務等面向，即使懷抱學術研究的興趣，最終還是走上翻譯和在大學兼課的斜槓人生。

不過邱振訓評估，翻譯哲學書籍可能在5到10年間還有工作機會，由於出版業的大環境愈來愈疲軟，接下來便很難說。哲學雖然作為冷門學科，但未來學校生命教育的需求可能愈來愈大，也是一個機會。

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