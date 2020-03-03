教育部仿唐綺陽 推「12星座開學運勢」宣導衛教

各級學校陸續開學，因應新冠肺炎疫情，教育部為宣導衛生教育，在官方臉書粉絲專頁上模仿星座專家唐綺陽，分享12星座「大學生開學運勢」，並宣導勤寫手、少摸眼口鼻等防疫作為，吸引2.5萬網友按讚，連唐綺陽本人也分享該篇貼文。

教育部昨天在粉絲專頁上寫道，本週水星仍在持續逆向行駛，不同的是，水逆將從雙魚（3/4）逆回水瓶（至3/10），象徵該面對的現實終究是要面對，例如大學開學。儘管經歷有史以來最長的寒假，但再美好的假期，終究有結束的一天。水星逆行雙魚的時期即將結束，代表過去種下的因，也將在此時付出代價。

貼文表示，在此水逆期間，各位大學生能做的就是「反躬自省」，除了課業方面該做好收心操以外，同時也該自我檢討，是否確實遵守防疫相關要點。這些要點包括落實肥皂勤洗手，記住口訣「內外夾弓大立腕（完）」；減少用手觸摸眼口鼻，咳嗽及打噴嚏請摀住口鼻；開學後若有症狀，請通知學校老師；多運動、多吃新鮮蔬果，維持愉快的心情。