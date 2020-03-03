快訊

返台居家隔離檢疫者該怎麼做？家人防護須知這幾件事

第42例確診！案34陪病家屬 同病房不同病室也中鏢

教育部仿唐綺陽 推「12星座開學運勢」宣導衛教

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部在官方粉絲專頁仿星座專家唐綺陽，分享12星座開學運勢並宣導衛教。圖／取自教育部臉書粉絲專頁
教育部在官方粉絲專頁仿星座專家唐綺陽，分享12星座開學運勢並宣導衛教。圖／取自教育部臉書粉絲專頁

各級學校陸續開學，因應新冠肺炎疫情，教育部為宣導衛生教育，在官方臉書粉絲專頁上模仿星座專家唐綺陽，分享12星座「大學生開學運勢」，並宣導勤寫手、少摸眼口鼻等防疫作為，吸引2.5萬網友按讚，連唐綺陽本人也分享該篇貼文。

教育部昨天在粉絲專頁上寫道，本週水星仍在持續逆向行駛，不同的是，水逆將從雙魚（3/4）逆回水瓶（至3/10），象徵該面對的現實終究是要面對，例如大學開學。儘管經歷有史以來最長的寒假，但再美好的假期，終究有結束的一天。水星逆行雙魚的時期即將結束，代表過去種下的因，也將在此時付出代價。　　

貼文表示，在此水逆期間，各位大學生能做的就是「反躬自省」，除了課業方面該做好收心操以外，同時也該自我檢討，是否確實遵守防疫相關要點。這些要點包括落實肥皂勤洗手，記住口訣「內外夾弓大立腕（完）」；減少用手觸摸眼口鼻，咳嗽及打噴嚏請摀住口鼻；開學後若有症狀，請通知學校老師；多運動、多吃新鮮蔬果，維持愉快的心情。

教育部 大學生 星座

延伸閱讀

發振興券之亂？蘇貞昌：不僅編錢 要求立竿見影

教育部推星座開學防疫運勢 唐綺陽也分享

唐綺陽星座運勢週報：白羊受到長官看重 雙魚感情過於理性

唐綺陽星座運勢週報：射手小心蠟燭兩頭燒 天蠍魅力大爆發

相關新聞

中英輸入切換失敗打出一堆亂碼？羅東高中寫程式成功破解

國立羅東高中資訊科老師邱柏翰，與數理資優班學生林容丞、藍苡芯、王禹博發現，長期以來，讓電腦族很困擾的是，打字輸入時，以目...

新課綱上路後 「管得嚴+考得多」的私校競爭力反而下降？

一直以來，私立學校擁有一定的「客群」，這點從雙北、台中地區報考私中的熱潮，就不難看出來。

日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

沉迷電玩、3C產品不但成為全球教育難題，也是健康危機。世界衛生組織（WHO）成員國2019年在世界衛生大會（WHA）上，正式將「電玩遊戲成癮」列為精神疾病，和酒精、毒品、菸草、咖啡癮、藥物濫用並列，正名為「電玩失調症」（Gaming Disorder）。

新課綱後如何選學校？又該思考哪些問題？

台灣的教育正在改變。過去，教育受到高度的約束，國中小只有公立、私立兩種選擇，後期中等教育也只有高中、高職兩種選擇。隨著法令鬆綁，2014年公布施行實驗教育三法，家長有更多的「教育選擇權」。

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

讀博士人數驟減 調查：75％過來人不後悔走這條路

拿一個博士學位要花三到七年不等，國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，七成五受訪者表示讀博士值得。女博士比男...

45歲以上最肯定博士效益 國研院：博士學位越陳越香

國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，指出越晚畢業的博士，越高比率認為不值得讀博士。國研院說，這顯示博士學位...

35-45歲博士 較不認同博士價值

國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，指出越晚畢業的博士，越高比率認為不值得讀博士。國研院說，這顯示博士學位「越陳越香」，年資越高越肯定價值。但兩個高教團體都說，博士大多投入高教，但高教環境正在劣化，政府應致力改善博士工作條件。

博士人數減少 調查：75%覺得攻讀值得

拿一個博士學位要花三到七年不等，國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，七成五受訪者表示讀博士值得。女博士比男博士更肯定讀博士；按領域，教育領域博士最認同博士學位價值。國研院說，若評估博士學位能為就業加分，建議學子下定決心讀完，盡快取得學位。

教育部仿唐綺陽 推「12星座開學運勢」宣導衛教

各級學校陸續開學，因應新冠肺炎疫情，教育部為宣導衛生教育，在官方臉書粉絲專頁上模仿星座專家唐綺陽，分享12星座「大學生開...

第1次航海人員測驗取消 影響597名應考人

新冠肺炎疫情影響，交通部航港局公布，第一次航海人員測驗取消，影響597名考生。航港局說，原定3月14日至15日舉辦民國109年第一次航海人員測驗（測驗地點為新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學），配合中央流行疫情指揮中心以及高市規定，取消測驗。

第1次航海人員測驗取消 影響597名應考人

新冠肺炎疫情影響，航港局公布，第1次航海人員測驗取消，影響597名考生。

熱門新聞

老師很想哭！家長一個動作 學校防疫做白工

影／口罩用量太驚人 王惠美：做口罩套納入國中家政課

沒補習拒用手機 義民高中學生傲居學測狀元與探花

全國首例！竹縣國立縣立高中生跨校選課 多元選修瘋搶

影／大學開學！台大祭停課標準 韓籍生大讚台灣防疫

每個人隔著壓克力板用餐 嘉義大學防疫嚴密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。