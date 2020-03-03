中英輸入切換失敗打出一堆亂碼？羅東高中寫程式成功破解

國立羅東高中資訊科老師邱柏翰，與數理資優班學生林容丞、藍苡芯、王禹博發現，長期以來，讓電腦族很困擾的是，打字輸入時，以目前的系統是，如果要混和輸入「中文和英文」，一定要切換語系，不然將會得到一堆亂碼。

這樣不僅讓操作不流暢，甚至還會影響心情，師生經研究，成功編寫程式破解，讓使用者拋棄語系的概念，直接輸入你的「鍵」，而程式能夠自動判斷輸入為「英文或中文」，其中，中文又可以進一步辨識是注音、倉頡或是嘸蝦米，例如將「xji62j/ 」自動判斷為「羅東」。

今年2月，他們以這項「殊途同歸—無既定模式中英文混合輸入」的成果，榮獲臺灣國際科學展覽會的大會二等獎(一等獎從缺)，創意又具實用性的研究內容獲教育部推派，成為國家代表隊，今年5月10日到15日將在美國加州，參加「美國國際科技展覽會」（ISEF），與世界菁英較勁。

同時，校方今天更指出，研究團隊獲獎後，希望真正改善人類使用電腦的習慣，而不侷限於中文和英文，繼續改良程式，目前已能判讀英文、西班牙文、以及3種中文的混和輸入，未來決定加入更多語系並充實實驗數據，驗證想法。

研究團隊表示，研究中，花了很大的心力在分析文字內碼的特色，並儲存在特殊資料結構中」，而判讀的演算法就像是破解密碼，結合了詞庫、還有頻率分析，準確率上，注音高達百分之97以上，倉頡或是嘸蝦米更達百分之99以上，接下來還進一步突破中英文切換問題，運用在西班牙文等更多國際語言上。

邱柏翰表示，輸入法要切換否則會出亂碼的這個問題，困擾了電腦使用者幾十年，指導學生研究，讓程式來改善人們使用的習慣。這項研究成果非常具有實用性，團隊將著手設計APP運用，嘉惠廣大電腦族群。

另外，邱柏翰表示，美國國際科技展覽會」堪稱科展界的世界盃，是目前是全球針對尚未進大學最大的科學競賽，也是科展參賽師生最夢想進入的殿堂，期許獲得好成績，為台灣爭光。