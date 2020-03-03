45歲以上最肯定博士效益 國研院：博士學位越陳越香

國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，指出越晚畢業的博士，越高比率認為不值得讀博士。國研院說，這顯示博士學位「越陳越香」，年資越高越肯定價值。但兩個高教團體都說，博士大多投入高教，但高教環境正在劣化，政府應致力改善博士工作條件。

根據「博士這條路，值得不值得」調查結果，2001到2005年畢業的博士，84.8％覺得讀博士值得，但2011年以後畢業者僅70.9％這麼認為。按現齡分，45歲以上博士最肯定博士學位價值，30到35歲認為讀博士值得者不到七成，是比率最低的族群。未滿30歲取得博士學位的年輕族群，又有高達79.9％覺得值得。

對此調查結果，國研院表示博士學位「越陳越香」，私校工會理事長尤榮輝說，多數博士仍考慮投入高教工作，這樣的詮釋脫離高教現況。政府應保障博士的基本就業出路，讓學生看得到未來，才可能吸引投入。

高教工會辦公室主任陳書涵也說，這項解釋完全忽略高教現況。新進博士確實面臨嚴苛的高教環境，要負擔招生、行政等與教學無關的任務，念博士已經不能實現理想。政府既然做了調查，應進一步改善年輕博士的工作環境，才是根本且重要的事。

研究高等教育的台師大教育系教授王麗雲對此表示，博士人數是累積的，這幾年有博士學位者變多，博士學位自然變得不稀奇。以教育領域來看，高教工作也在減少，例如民國84年師培法修正，大學的師資培育單位一度擴增到近90個，讓很多博士有工作；但後來因環境因素逐漸裁撤。

國研院科政中心副研究員羅愛雁表示，雖然當前環境、人力供需狀況不同以往，但他認為博士畢業越久、學位效益浮現的情形仍存在。