讀博士人數驟減 調查：75％過來人不後悔走這條路

拿一個博士學位要花三到七年不等，國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，七成五受訪者表示讀博士值得。女博士比男博士更肯定讀博士；按領域，教育領域博士最認同博士學位價值。國研院說，若評估博士學位能為就業加分，建議學子下定決心讀完，盡快取得學位。

教育部統計，我國近七年攻讀博士人數減少一成。近來出現博士賣雞排等負面新聞，影響有心攻讀博士者的看法。國研院科政中心說，他們對博士生執行問卷調查，共回收4897份有效問卷，發現約三成八博士認為讀博士「非常值得」，另三成八回答「值得」。

從領域來看，國研院統計，教育領域畢業者認為博士學位值得的比率達84.9％是最高，且是12大領域中唯一超過八成者，高出其他領域近一至兩成。台師大教育系教授王麗雲說，很多中小學老師都是「帶槍投靠」，也就是帶職讀博士，不擔心找不到工作。如取得學位還能升遷、加薪，物質、心理上的滿足程度都較高。

羅愛雁說，理科領域認為學位值得者約六至七成，比率最低的是生命科學領域，僅62.8％。一名生科博士表示，這和生科博士養成時間長，投入心力與收穫不成正比有關。

性別上，78.4％女博士認為讀博士值得，高於男性的74.6％。調查也發現，洋博士認為讀博士值得的比率達83.4％，高於本土博士的74.7％。

調查也問到讀博士的動機，科政中心副研究員羅愛雁說，受訪者讀博動機若與就業相關，包括「從事的工作所需或任職機構要求」、「想從事的工作博士學歷是基本要求」等，認為博士學位值得的比率最高，各項都超過七成五。為滿足父母或家人期望讀博士者，僅66.8％認為博士學位值得。

調查也發現，比起一路從大學攻到博士的學生，學、碩士畢業後先就業再就讀，或在職進修者，對於博士學位的認同度更高。羅愛雁表示，學生若還在考慮讀博，建議可先就業，一面累積工作經驗，一面在工作中確認自己是否需要博士學位，如此一來，讀博效益更高，也有助產學互動。

國研院表示，此調查樣本是從2002年建置的「科技人才與研究成果服務平台」中，選定2001年至2017年從國內、外大學獲博士學位，目前在國內就業的本國籍博士。排除無法用電郵信箱連絡者，共寄出2萬9702份問卷，回收4897份有效問卷，回收率16.5％。