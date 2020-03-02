開學防疫 中原大學教授組熱感量溫裝備減少排隊

中原大學因應新冠肺炎 ，開學第一周(3月2日至6日) 所有樓館都設置體溫測量站，校園共設置29個額溫篩檢站。校方表示，當受測者體溫異常時，轉送至衛生保健組專設的「發燒篩檢站」由護理師評估健康，落實「TOCC(旅遊、職業、接觸、群聚史)」機制，同時設置獨立送醫通道，建立標準化作業流程，個案線上填報，快速掌握適時防護。

值得一提的是，中原大學體溫檢測結合科技產品，由物理系教授楊仲準運用紅外線熱感應攝影機、平板電腦等市面現成產品為學校組成簡易型熱感溫度測量設備，共計採購組成22套，廣泛支援各樓館進行體溫量測，可大幅降低入館師生因量測額溫的排隊現象，展現運用科技產品的協助，提升體溫測量的效率。

楊仲準表示，只要進入畫面裡的學生、老師或其他人都可以感應溫度，螢幕設計正常情況下是黑白畫面，一旦經過的人溫度被偵測出超過標準，畫面就會出現紅色，此時由工作人員帶往一旁再用額溫槍確認，當然，如果身上帶著較高溫的飲料像豆漿或食物，也會被偵測出「高溫」。

中原大學目前因政府防疫限制措施，暫緩入境的陸生有264位、港澳生145位。校方提供無法回校的學生「安心就學」方案，採線上學習，至於選課、修課、成績處理等都有完善配套措施。校方強調在師生全力配合下，打造完善防疫網絡，避免二次及群聚感染，有效維護師生健康，建構安全友善校園。