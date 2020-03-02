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雲林科技大學今開學 學生量體溫、蓋戳章才能進教室

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林科技大學今天是開學日，因應新冠肺炎，校方限制各教學大樓為單一出入口，並量體溫確保校園安全。記者李京昇／攝影
雲林科技大學今天是開學日，因應新冠肺炎，校方限制各教學大樓為單一出入口，並量體溫確保校園安全。記者李京昇／攝影

雲林縣雲林科技大學今天是開學日，因應新冠肺炎，校方啟動多項防疫作為，每棟教學中心限制單一出入口，並量體溫，確保校園安全。

雲科大指出，全校約有萬名師生，今天起開學日，師生入校都得量體溫，學生要進入各教學大樓前，得量體溫並在手腕處蓋戳章後進行雙手消毒，同時到健康管理平台登錄體溫與健康狀態，才能夠進到教室，目前並無學生體溫異常。

若有量到37.5度體溫，會請該生留在原地5到10分鐘後，再量測一次，若確定發燒則會立即通報，並請學生到健康篩檢站，協助就醫或回家休息。

雲科大提到，大陸籍學生有153人，未返校151人、港澳生則有80人，未返校22人，校方所有居家隔離、檢疫的學生目前都檢疫期滿，後續也沒有不適，對於無法回歸學校上課的陸港澳生，將進行遠距教學，讓他們也能順利跟上課程。

為因應新冠肺炎疫情防治，校方已規劃設置學生宿舍B1棟為防疫觀察，作為需要進行居家隔離、檢疫學生場所；該棟宿舍是獨棟近期剛完成整建套房式宿舍，有獨立衛浴、有獨立出入口、嚴格管控人員進出且定期消毒，不影響他棟的住宿生生活，且進行居家隔離、檢疫人員並非確診案例，請住宿生安心入住。

雲林科技大學今天是開學日，因應新冠肺炎，校方限制各教學大樓為單一出入口，並量體溫確保校園安全。記者李京昇／攝影
雲林科技大學今天是開學日，因應新冠肺炎，校方限制各教學大樓為單一出入口，並量體溫確保校園安全。記者李京昇／攝影

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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