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防範新冠肺炎入侵 義守大學教室關中央空調改開窗戶

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
迎開學，義守大學校長陳振遠寫封「防疫信」給教職員生，耳提面命疫疫需知。記者王昭月／攝影
迎開學，義守大學校長陳振遠寫封「防疫信」給教職員生，耳提面命疫疫需知。記者王昭月／攝影

防範新冠肺炎入侵校園，義守大學校長陳振遠今趁開學日寫封「防疫信」給全體教職員，除關懷師生健康，也耳提面命各項防疫須知，希望大家攜手合作，安然挺過這個非常時期。為避免師生在密閉空間上課形成相互感染，即起教室也關閉中央空調，改開窗戶。

陳振遠信件開頭即為這次新冠肺炎疫情延後開學所帶來的不便向師生致意，也特別感謝辛苦完成14天檢疫的學生們及所有投入校園防疫的第一線工作人員。

學校為避免師生在密閉空間造成相互感染，義守大學校區各棟大樓中央空調已暫停啟用，上課改開窗戶、氣窗及風扇，也加大學生座位距離，目前居家檢疫、隔離或暫緩來台的境外生，則制定安心就學計畫，提供彈性修機制，也在網路平台提供數位教材。

他向師生信心喊話，目前學校已加強各出入場所消毒，也儲備足夠額溫槍、酒精、漂白水、洗手液與肥皂等防疫物資。制定各項防疫機制，希望在疫情警戒時間，大家共同配合。

義守大學目前設16處體溫量測站，含教職員生、洽公人員及訪客全面都需量體溫，每天要檢測一次體溫，體溫正常者蓋手章標記。另也要求全校教職員生填寫健康關懷問卷，以利彙報全校健康與旅遊史資訊，更請教師主動關懷學生健康狀況，如有體溫異常、發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，須立即通知衛保組安置。除此，入境未滿14天或自覺不適的人員需做自主健康管理。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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