東海大學設69站量體溫 發燒自主回報系統上線
東海大學因應開學，校內設有69處體溫量測站，持續全面消毒校園環境，今天將完成全校學生旅遊史與健康狀況調查。
全校有69多處教學行政單位配置耳溫或額溫槍，建請大家每天自主進行體溫量測，學校設置「非14天健康監測者有發燒或其它症狀自主回報系統」昨上線，學生如有狀況，學校隨時掌握並立即連繫。
因疫情無法返校的中港澳生370人，針對這些學生，學校特別開設網路教學平台課程 i-Learn 近700門課程，重視學生學習品質成效，每系所配置「網路課程課業輔導TA教學助教」暑假加開設實作課程，滿足因學期間只能以線上課程學習的同學。
東海大學另持續規劃洽談大陸姐妹校線上及實體共學彈性專案。
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