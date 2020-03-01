聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情影響中港澳學生無法返校 慈濟大學視訊教學
受到新型冠狀病毒疫情影響，部分大學延到明天（2日）開學，花蓮慈濟大學有16名中港澳學生，無法到校上課，校方決定每周上課利用手機在臉書私密社團直播，啟動安心就學方案，依課程內容和老師需求，進行同步或非同步遠距教學，讓學習不停歇。
開學前，慈濟大學數位教學組與中港澳不同地區的同學測試，了解同學所在地的網路品質，以及可使用軟體，例如一般常用的臉書、line，大陸地區無法使用，必須利用wechat微信等。教資中心主任劉哲文表示，大家都以為線上教學門檻很高，其實只要一台手機就可以，並親自示範如何在PPT裡錄音，提供給老師參考。
上課前護理系老師江錦玲將影片連結、PPT等放上網路讓同學可以事先預習外，並用臉書的模式與在香港的同學連線，江錦玲說，「一個學生都不少，希望每周都能固定和大家上課」。護理系三年級香港同學表示，感謝學校的安排，照顧到回不來的學生，一周才出門1、2次而已，因為有線上教學，就好像和同學在台灣上課。
慈大生科系有機化學任課老師許豪仁知道有陸生無法回來後，在上課前兩天，與同學測試，確保手機以及網路沒有問題。家住在大陸福建的生科系一年級鄭同學表示，這幾天已經可以外出活動了，但還是很渴望能回到規律的生活，現在終於等到開學；大一有很多必修課，學校一直與她聯繫，協助她選課並安排遠距教學，感謝老師的用心，也希望這波疫情趕快結束，大家一起加油，恢復原來的生活。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言