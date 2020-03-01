疫情影響中港澳學生無法返校 慈濟大學視訊教學

受到新型冠狀病毒疫情影響，部分大學延到明天（2日）開學，花蓮慈濟大學有16名中港澳學生，無法到校上課，校方決定每周上課利用手機在臉書私密社團直播，啟動安心就學方案，依課程內容和老師需求，進行同步或非同步遠距教學，讓學習不停歇。

開學前，慈濟大學數位教學組與中港澳不同地區的同學測試，了解同學所在地的網路品質，以及可使用軟體，例如一般常用的臉書、line，大陸地區無法使用，必須利用wechat微信等。教資中心主任劉哲文表示，大家都以為線上教學門檻很高，其實只要一台手機就可以，並親自示範如何在PPT裡錄音，提供給老師參考。

上課前護理系老師江錦玲將影片連結、PPT等放上網路讓同學可以事先預習外，並用臉書的模式與在香港的同學連線，江錦玲說，「一個學生都不少，希望每周都能固定和大家上課」。護理系三年級香港同學表示，感謝學校的安排，照顧到回不來的學生，一周才出門1、2次而已，因為有線上教學，就好像和同學在台灣上課。