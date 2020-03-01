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iYouth voice國際蹲點計畫 補助青年一個gap year
為鼓勵青年在國際發聲，教育部青年發展署推動「iYouth voice」青年國際發聲及蹲點研習計畫。108年參與者林宗洧選擇給自己一個「gap year」，去年赴泰國清邁與當地NGO協助社區兒童教育發展，如今已申請上台大社會學系。
108年赴泰國的林宗洧，高中期間曾與夥伴一同繳交兒少報告，病與台灣少年權益與福利促進聯盟合作，推動校內學生工讀納保等政策。林宗洧申請上台灣大學社會學系後，期許以體驗學習的方式，親身參與「兒童權利公約」中與兒童友善發聲、兒童權利相關的社會議題。
林宗洧的蹲點之旅選定東南亞，去年前往泰國清邁，與NGO組織「Warm Heart Foundation」（WHF）致力於當地社區兒童教育發展。他發現，不同於台灣社區組織或機構的直接服務，WHF嘗試與社區兒童或居民創造永續教育環境，透過規劃國際志工進駐教學，讓當地兒童瞭解他們可以發展與傳統泰國教育不一樣的生活和思維，呼應「給予兒童選擇權」的概念。
林宗洧以長期駐地夥伴方式，透過訪視、寫計畫、建立系統性的協助，努力為在地兒童留下能持續滾動的資源。他認說，志工想的不是怎麼「幫忙」他們，而是要怎麼讓他們參與「一個有趣的行動」。
林宗洧撰寫專欄文章、也主持講座為他在兒童或青年權利發聲之路增加更多實戰的經驗。
教育部表示，「iYouth voice」青年國際發聲及蹲點研習計畫從106年到108年，已有逾1500人透過勇敢邁向世界不同的角落築夢。計劃詳情
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