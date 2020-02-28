教部推校舍防水隔熱 1270所中小學換新裝

台灣天候高溫多雨，校園建物易有漏水、壁癌、隔熱層損壞等問題。教育部國教署表示，為改善校園環境，2017年起推動「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，至今已挹注超過13億元，補助約1270校。今年將持續辦理。

教育部表示，「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」已協助部分學校改善老舊校舍所面臨現況。透過防水隔熱工程，除防止壁癌惡化而腐蝕鋼筋，提升建築物安全與使用壽命。隔熱層施作也可在炎熱的夏日發揮降溫功能，讓師生能有更優質的學習環境。

桃園市仁善國小御風樓獲2019年防水隔熱工程經費補助後，將屋頂鋼架處理，施作鍍鋅鋼板與PU發泡隔熱層，不僅美觀，也提升建物防水防漏及隔熱的性能。另該校在屋頂新裝設排風扇，用以解決頂樓冷氣主機運作時熱氣排放，在即將到來的炎熱夏日更發揮降溫效果。

花蓮縣明義國小林森樓二樓教室及樓梯間，去年也進行防水隔熱工程，將屋頂以瓦形浪板處理，大幅增強了建物防水防漏的效益，樓梯通道及林森樓屋頂避難空間也一併鋪設防水膜。這讓校園老舊校舍煥然一新，也強化防漏隔熱效果。