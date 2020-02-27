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獨／學生數前10大高中職曝光！電視記者掌私校推向基北第一

聯合報 / 記者張錦弘／即時報導
繼中山工商之後，莊敬高職近年來廣招東南亞僑生，有助減緩少子化衝擊、成為北北基第一大校，圖為當過中視記者的莊敬董事長王傳亮（中）過年前在僑生歲末餐會和各國僑生同台歡唱。記者張錦弘／攝影
繼中山工商之後，莊敬高職近年來廣招東南亞僑生，有助減緩少子化衝擊、成為北北基第一大校，圖為當過中視記者的莊敬董事長王傳亮（中）過年前在僑生歲末餐會和各國僑生同台歡唱。記者張錦弘／攝影

少子化海嘯來襲，私立高中職連番倒，光台北市3年來就3校停招。但教育部最新統計，全國學生數前10名的高中職仍都是私校，從4千多到8千多人不等。不吝投資軟硬體、多角化經營、增招僑生、淘汰劣生、因應社會需求快速調整課程等，是這些私校維持學生數不急墜主因。

教育部統計，108學年全國高中職學生數（不含國中部），高雄中山工商依舊蟬聯冠軍，但近年來首次跌破9千人，剩8756人，校長林昭億說，除受少子化影響，也因每班核定招生數從54人逐年減為45人，很多科即使滿招，人數也持續減。

值得注意的是，學生數前10名當中，就有啟英、新興、治平、育達等4所桃園的高中；台中則有新民、僑泰、明道高中等3校；公立學校可容納所有國三生的台北市，則無私校進前10名。

啟英、治平高中董事長吳慶堂分析，過去桃園國三生占全國1成，近年來提升至1成2，受少子化影響相對小，主因包括桃園市長鄭文燦施政滿意度高、桃園房價相對便宜、易找工作，移入人口多，前10大學校桃園因此占4所。

林昭億表示，因應少子化及社會趨勢轉變，私立高職想求生，更要投資軟硬體、調整科別及課程，例如中山工商資料處理科近年來新增多媒體及電競班、資訊科增機器人班，就各添購上千萬元設備；其他像餐飲科增異國料理、美容科增新娘秘書班，下學期將新增智慧家電、智慧汽車等AI相關課程。

啟英高中學生近6300人，雖較上學年減了800多人，仍穩坐全國第二，校長彭昭勳表示，學生減少除因少子化衝擊、公立學校增加、五專復招，也因該校加強洶汰學習態度不佳學生，避免劣幣逐良幣、影響優秀學生就讀意願，難免有陣痛期。

雖受學生數下降衝擊，但吳慶堂強調，啟英教職員薪資仍比照公立、三節福利金等福利不變，考績、年終獎金正常發放，鼓勵老師強化教學品質及學生管理，才是減少學生流失的根本之道。

新北市莊敬高職是王大陸、昆凌等知名藝人母校，學生近4600人，首次擠進全國前10名，排第9。當過民族晚報及中視記者的該校董事長王傳亮表示，20年前莊敬學生只有上千人，他接掌後透過增添設備、多角化經營、創新課程等3大理念，將莊敬推向北北基第一大校。

王傳亮舉例，莊敬近年來新增20間全新餐飲科考照教室、花500萬新設3間電競教室、美容科新設寵物美容組、影視科添購25台無人機等；也新設籃球隊、棒球隊，短時間內就都獲新北市比賽亞軍；莊敬演藝科也和韓國五大經紀公司合作，洽商對方來台選才，拓展學生國外演藝機會；莊敬更在幾年前繼中山工商之後，招收東南亞僑生，如今兩校僑生都各約700人，有助減緩少子化衝擊。

王傳亮說，在少子化時代，私校學生就像是選民，學生每天都在投票，學校設備太差、老師教太爛，學生隨時可投票選他校，不怕沒學校念。學校一定要先投資在學生身上，等學生都走光了再投資，就來不及了。

108學年學生人數前十大高中職。製表／張錦弘
108學年學生人數前十大高中職。製表／張錦弘

少子化 教育部

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