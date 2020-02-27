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牽起80雙手挺進台大 這所學校陪學生拚到底

聯合線上 / 黎允之
▲東山高中有超過80位考生達台大一階錄取標準。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
▲東山高中有超過80位考生達台大一階錄取標準。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供

藏身在綠意山林間的東山高中，空氣清新，遠離塵囂吵雜，得天獨厚、離塵不離城的優質環境，造就祥和寧靜的讀書風氣。在校方鼓勵多元發展的理念下，學生不僅在各領域皆表現卓越，會讀書也會玩，在今年學測中，四科滿級分者多達16人，更有80人四科56級分以上，達到台灣大學錄取標準。

滿級分的江昀霓，是太鼓隊的強將。她表示，太鼓的精神就是追求完美、專一和堅定，把這樣的精神運用在課業上，自然能夠成績優異。昀霓很感謝班導師的支持，讓她可以自由運用時間，兼顧社團和課業。太鼓隊前兩年都有學長姊考到滿級分，昀霓說：「很高興我把這個傳統守住了！」

▲滿級分的江昀霓把太鼓追求完美的精神運用在課業上。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
▲滿級分的江昀霓把太鼓追求完美的精神運用在課業上。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供

管弦樂團雙簧管首席的葉彤表示，練團是他放鬆紓壓的方式，從樂團中得到的成就感，讓他在準備考試時更有自信。此外，學校安排的選修課，讓學生能夠接觸到更進階的知識，回過頭來準備學測就相對覺得簡單，是他考出亮眼成績的關鍵。同為管弦樂團長號首席的葉承鑫則感謝國一班導師的教學風格，為他在國高中階段打下了很好的地基，原本選擇自然組，到高三上學期才決定轉考社會組，沒想到竟成了異軍突起的大黑馬，準備進攻台大法律系！

▲管弦樂團雙簧管首席葉彤認為學校的選修課幫助他程度更提升。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
▲管弦樂團雙簧管首席葉彤認為學校的選修課幫助他程度更提升。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供

從小學就開始自己上網查資料，自學程式設計的郭品毅，也在學測中拿到英數自三科45滿級分，達台大電機系錄取標準。曾在第二十一屆網際網路程式設計全國大賽獲得優勝，也是班上同學的「電腦顧問」。品毅認為，同學很重要，東山有很好的讀書環境，讓他能夠專心讀書，是他當初選擇就讀私校的原因。而擔任日文社副社長的林冠廷，沒有補習，認為自己成績好的原因在於「上課認真聽，複習講義認真寫。」冠廷覺得學校生活作息規律，老師上課重視觀念的講解，對他拚學測有相當大的幫助。

▲郭品毅從小學開始自學程式設計，在學測中拿到英數自三科45滿級分。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
▲郭品毅從小學開始自學程式設計，在學測中拿到英數自三科45滿級分。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供

這間學校臥虎藏龍的高材生還不僅於此，還有臺北市唯一通過全部學科跳級的高二資優生侯靖宣，在學測中四科59級分，英數自三科45滿級分。靖宣在升高二的暑假決定跳考，他表示，「學校很支持我，讓我可以利用上課時間自習，自己規劃讀書進度，有不懂的地方，學校也安排老師特別指導我，給我充足的自由和資源。」

▲侯靖宣臺北市唯一通過全部學科跳級的高二資優生。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
▲侯靖宣臺北市唯一通過全部學科跳級的高二資優生。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供

學測成績出爐後，這群考生緊接著要預備第二階段的筆面試。為此，校方火力全開，輔導處邀請60餘位擔任大學教授的家長，協助學生模擬面試，並在校友授權下，製作學長姐考古題庫、備審資料，讓每一屆考生都能傳承學長姐的寶貴經驗，站在巨人的肩膀上來應戰。

東山高中校長陳麗美表示，「學測成績，是學校歷史榜單上的『一次』，卻是每位學生的『唯一一次』。」對於這次學測成績不滿意的學生，校方也會傾力支持，陪他們準備七月指考，教官室甚至還手作「追分餅乾」，為考生加油。

儘管外界全民防疫、風聲鶴唳，但在這所山中校園裡，只見清幽的環境、安定的氛圍、積極的學習風氣、溫暖的師生關係……，儼然像一處世外桃源，默默地在這群國高中生的心中，注入一股堅持的力量。

▲滿級分學生們與董事長、校長合影，清新寧靜有活力是東山校園的特色。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供
▲滿級分學生們與董事長、校長合影，清新寧靜有活力是東山校園的特色。 圖／臺北市私立東山高級中學 提供

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