教師為防疫延長工時 高市教育局：加班比照導護補休

高雄市教育產業工會總幹事侯國林表示，新冠肺炎疫情延燒，國中小基層教師這幾天都提前上班、延後下班，但有時時間未達1小時，無法以加班計，希望人事單位能幫忙解決這種「介於有與沒有的班」問題。高雄市教育局副局長陳佩汝表示，教師為防疫延長工時，防疫期間加班比照導護補休。

侯國林指出，教育基層為了能打防疫持久戰，比照輪值站導護的模式，在上班前及下班後進行人力擴充，以因應疫期內平均分配人手提前到校進行消毒站的設置及學生體溫量測協助，放學後則是進行環境空間的消毒，讓學童能有個安全、家長安心的就學環境。

侯國林表示，提前上班、延後下班原屬加班，各學校行政為了體恤教師，陸續上簽陳希望能比照輪值站導護的模式，給予加班的教師，以課務自理、覈實補休的方式處理。但人事單位認為教師每次加班的時數不足一小時不能算加班，也不可以累加不同時段的時間，也就是說老師被要求每天7點上班來進行疫情物資整備，卻因只提早上班30分，未達一小時，所以不給加班；下午放學後進行教室消毒，也因為只加班20分鐘，未達一小時，一樣不算加班。教師覺得如此並不合理。

高雄市教育局針對此事召集相關處室研議可行方案，陳佩汝表示，校園是群聚的高風險處，防線一定要守住，教師為防疫非常辛苦，將比照導護的規定，但值勤對象及認定請學校防疫小組討論決議，另補休期間仍應請落實各項防疫相關規定。